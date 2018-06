Migranti | Conte andrà a Bruxelles ma o cambiano regole o diciamo di no

Trappola tedesca per Conte 'Stop ai movimenti dei Migranti' E l'Italia diventa un campo profughi : Nella bozza di accordo del vertice di domenica all'Italia viene chiesto di impedire la fuga dei migranti dal suo territorio e di riprendersi quelli che si sono spostati in altri Stati Ue Segui su affaritaliani.it

Migranti - scontro Italia e Ue : Conte dice no alla proposta tedesca : Migranti, scontro Italia e Ue. Al premier Conte e al Ministro dell'Interno Salvini non piace la proposta sui Migranti avanzata dalla Germania e pongono il veto sul nuovo schema. L'incontro è in ...

Migranti - Salvini : Conte andrà a Bruxelles - o regole cambiano o diciamo no : Roma, 21 giu. , askanews, Il premier Giusepope Conte 'andrà a domenica Bruxelles e giovedì prossimo a Bruxelles: o c'è proposta utile a difendere i confini e la sicurezza e i diritti dei rifugiati ...

Migranti : Conte e Salvini contro Bozza UE - no all'Italia punto di approdo e campo profughi : Ancora cortina di ferro del Governo italiano sul tema Migranti. Conte e Salvini si dichiarano molto irritati se il dossier, Contenente i temi da affrontare durante il Summit Europeo del 28 e 29 giugno, fosse confermato. Tanto che durante la giornata Conte si è messo in contatto con alcuni capi di Stato e di governo europei e con cancellieri stranieri per cercare di ridiscutere le priorità dei temi da affrontare e di arrivare a un compromesso. ...

Migranti - lo strappo di Salvini : 'Conte non vada a Bruxelles' : 'Se andiamo a Bruxelles per avere il compitino già scritto da Francia e Germania, se pensano di mandarci altri Migranti allora non andiamo nemmeno, risparmiamo i soldi del viaggio'. Così a Porta a ...

Migranti - Conte : non vado a Bruxelles a firmare un accordo scritto da altri. Salvini : l’Europa cambi : Il presidente del Consiglio non andrà domenica a Bruxelles al prevertice sui Migranti. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono in rilievo l'irritazione di Palazzo Chigi per i Contenuti filtrati in queste ore. In particolare, l'Esecutivo italiano vuole che la questione dei ricollocamenti sia affrontata solo dopo che saranno stati chiariti i principi dei “primary movements”, ovvero la prima accoglienza nei Paesi di approdo...

Gianluigi Rubiu - Udc - contesta il progetto 'Cumentzu' destinato ai Migranti : «La Giunta Pigliaru si concentri sui giovani sardi». : Nel frattempo la Regione si concentra sui migranti, abbandonando al loro destino le criticità dei comparti strategici dell'economia. Il progetto denominato Cumentzu andrebbe declinato a favore dei ...

Migranti - Conte : non vado a Bruxelles a firmare accordo scritto da altri. Salvini : l’Europa cambi : Il presidente del Consiglio non andrà domenica a Bruxelles al prevertice sui Migranti. Lo sottolineano fonti di Governo, che mettono in rilievo l'irritazione di Palazzo Chigi per i Contenuti filtrati in queste ore. In particolare, l'Esecutivo italiano vuole che la questione dei ricollocamenti sia affrontata solo dopo che saranno stati chiariti i principi dei “primary movements”, ovvero la prima accoglienza nei Paesi di approdo...

Su Europa e Migranti Conte s'allinea a Salvini : "Noi non andiamo lì a firmare un accordo già deciso". Mentre escono le anticipazioni della bozza Ue in vista dell'incontro informale di domenica, che prefigurano la sostanziale messa in carico all'Italia dei migranti di "secundary movements", da Palazzo Chigi filtra irritazione. Ormai è un asse di fatto: sul fronte europeo ormai il governo Giuseppe Conte condivide la linea dura professata dalla Lega. Mentre Matteo Salvini lo ...

Migranti - Conte a Tusk : "L'Italia non può farsi carico da sola della prima accoglienza" : Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte oggi ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk, con cui aveva già avuto modo di incontrarsi al G7 in Canada. L'argomento principale è stato quello dei Migranti e il Premier italiano su Twitter ha scritto:"Oggi ho avuto con il Presidente Tusk un incontro molto utile. Gli ho anticipato che al pre vertice di Bruxelles non sono disponibile a discutere dei ...