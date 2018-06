Migranti | che cosa sono i movimenti secondari e perché l' Italia punta i piedi

Migranti - Colau (sindaca di Barcellona) : “La Lega non rappresenta l’Italia. L’unica crisi che c’è è quella dei valori” : “Salvini non rappresenta l’Italia. Non esiste nessuna crisi dei Migranti, esiste solo una crisi di valori. È l’Europa che sta naufragando nel Mediterraneo perché non sta rispettando i suoi principi fondatori”. Ada Colau, sindaca di Barcellona, è in visita a Bologna dove ha partecipato alla manifestazione in Piazza Nettuno indetta dai collettivi per la Giornata internazionale del rifugiato. “Mi vergogno, come cittadina della Spagna e dell’Europa, ...

Migranti - Conte : "Impensabile che Italia sia lasciata sola" : Roma, 20 giu. , AdnKronos, - Pensare che l'Italia possa farsi carico in questo momento di tutti i Migrantidei cosiddetti movimenti secondari che sono negli altri Paesi europei è assolutamente ...

Migranti - Papa Francesco contro i governi populisti che creano solo psicosi : Città del Vaticano - Papa Francesco critica apertamente i governi populisti , tra cui inserisce anche il governo italiano giallo-verde, perchè 'creano la psicosi' sui Migranti. In una lunga intervista ...

Migranti - Fico in Aula bacchetta il deputato FdI : “Non fanno nessuna pacchia. Usi termini adeguati” : Il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, sta intervenendo in Aula durante il question time del governo. Parlando di Migranti, utilizza l’espressione sdoganata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “La pacchia per loro deve essere finita”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, lo interrompe e lo bacchetta: “Usi termini adeguati. Sono persone che migrano, non fanno nessuna ...

Migranti - anche Ivanka Trump contro divisione genitori-figli : New York, 20 giu. , askanews, Ivanka Trump non ha commentato pubblicamente la politica della 'tolleranza zero' sull'immigrazione irregolare che sta provocando la separazione dei bambini dai genitori al confine tra Stati Uniti e Messico, ma ha manifestato il suo dissenso al ...

Migranti - Conte : 'Impensabile che l'Italia si faccia carico di tutti' : "E' impensabile che l'Italia possa farsi carico di tutti i Migranti dei cosiddetti movimenti secondari , cioè gli spostamenti dei richiedenti asilo tra i vari stati Ue, ". Lo sostiene il premier ...

Migranti - 'Che uomo è chi dice 'pacchia finita'?' : Laura Boldrini attacca Matteo Salvini : Laura Boldrini contro Matteo Salvini. L'ex numero uno della Camera va giù pesante contro l'esponente del Governo Conte. L'esuberante ex presidente dell'assemblea di Montecitorio ha avuto modo di dire la propria, attaccando il leader leghista sul tema Migranti, affrontato in maniera energica da Salvini che è intenzionato a respingere al 'mittente' ogni nuovo arrivo. Non è la prima volta che Laura Boldrini tocca il tema delle Ong, verso le quali ...

Migranti - Richetti vs Sallusti : “Mi rifaccio a parole Papa”. “Veramente ha condannato aborto e famiglie arcobaleno” : Scintille a Otto e Mezzo (La7) tra il senatore del Pd, Matteo Richetti, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Il nodo focale della discussione è la politica sull’immigrazione perseguita dal governo gialloverde. Il portavoce dem critica duramente il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e difende il suo predecessore: “Vi ricordate una sola volta in cui Minniti ha chiuso i porti per una nave che arrivava in Italia?”. “Sì, lo ha ...

Migranti - gommone si spezza : almeno 70 vittime - anche donna incinta e madre con neonata : 'Il gommone all'improvviso si è bucato nel mezzo e si è spezzato in due... è stata la fine..'. È il racconto disperato e concorde dei 42 Migranti superstiti salvati la settimana scorsa da un naufragio ...

Benetton e Toscani : campagna pubblicitaria coi Migranti desta polemiche. Lega indignata : ... http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-06-19/migranti-Lega-e-salvini-contro-pubblicita-Benetton-e-Toscani-155051.shtml?uuid=AEFEHx8E http://tribunatreviso.gelocal.it/treviso/cronaca/2018/06/18/...

Trump : “Stop aiuti ai Paesi che ci mandano Migranti” : Trump: “Stop aiuti ai Paesi che ci mandano migranti” Trump: “Stop aiuti ai Paesi che ci mandano migranti” Continua a leggere L'articolo Trump: “Stop aiuti ai Paesi che ci mandano migranti” proviene da NewsGo.