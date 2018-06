Migrante 15enne viaggia per 2 giorni nascosto nel motore di un bus | salvato dall' autista

huffingtonpost

(Di giovedì 21 giugno 2018) Unadolescente è stato ritrovato a Parigi,da dueall'interno del vanodi un pullman in viaggio da Cannes alla Gran Bretagna.Secondo la stampa francese, è stato l'del pullman, di nazionalità scozzese, a scoprire il ragazzo, mentre si era concesso una sosta pomeridiana sull'avenue des Nations-Unies, nel sedicesimo arrondissement della capitale. Dopo aver sentito uno strano rumore, l'ha trovato il ragazzino incastrato sotto al. Ha immediatamente chiamato i pompieri che sono riusciti ad estrarlo.Il giovane, secondo i documenti che aveva con sé, è nato nel 2003 in Sudan. E' stato subito trasportato all'ospedale Necker per un check up medico. All'uscita dovrebbe essere trasferito in un centro di accoglienza.