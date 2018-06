Michael Weatherly spiega le differenze tra Tony DiNozzo e Jason Bull | “Non hanno molto in

optimaitalia

(Di giovedì 21 giugno 2018) Da quando ha ottenuto un ruolo da protagonista insembra non rimpiangere affatto il passato: la scelta di lasciare NCIS dopo 13 anni è stata dura da digerire per il pubblico affezionato alla serie, ma per l'attore si è rivelato il trampolino di lancio verso una nuova esperienza in cui può brillare di luce propria.Nella nuova serie CBS rinnovata per una terza stagione,interpreta il geniale fondatore di un'azienda specializzata in consulenza legale, che insieme al suo team di esperti altamente competenti è chiamato a realizzare strategie per salvare i propri clienti in tribunale.Intervistato da AlloCiné al Monte Carlo Television Festival, L'attore ha raccontato di aver accettato il ruolo subito dopo la proposta di CBS e un confronto con la moglie in seguito alla lettura del copione: nonostante fosse incerto sulle possibilità di successo ...