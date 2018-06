romadailynews

: Miccoli (PD): Mantenere aperto presidio Via Frantoio: 'Assessore Baldassarre, non insegua… - romadailynews : Miccoli (PD): Mantenere aperto presidio Via Frantoio: 'Assessore Baldassarre, non insegua… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Roma – Marco, membro della direzione nazionale del Partito democratico, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Il 30 giugno scadrà l’accordo tra Croce Rossa e Comune di Roma. Accordo che consente il mantenimento delumanitario di via del, in IV Municipio”. “Il centro di accoglienza per rifugiati, ricordiamo, fu oggetto degli attacchi da parte di squadracce fasciste lo scorso anno. E’ invece indispensabileil centro Sprar. Unicoumanitario in quel territorio”. “Segnaliamo che oltre al Pd, anche il M5S municipale si e’ detto favorevole al mantenimento in vita del centro. Mi unisco quindi all’appello rivolto all’assessore Baldassarre, affinche’ il Comune di Roma- conclude- si faccia carico del rinnovo dell’accordo con ...