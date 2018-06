Meteo | temperature giù di 10° È l’estate più pazza degli ultimi 20 anni

Meteo : temporali con gradine al Centro-Nord - si abbassano le temperature a Sud : L'instabilità al Centro-Nord è portata da un vortice di bassa pressione che, nei prossimi giorni, farà sentire i suoi effetti anche al Sud. Il caldo si attenuerà prima nel Settentrione poi, da da domani, su tutto il resto dello Stivale.Continua a leggere

Meteo - addio estate : arrivano temporali e grandine (con temperature giù di 10 gradi) : estate sì, ma solo un assaggio, per ora. La stagione prosegue infatti a singhiozzo e fenomeni violenti si alternano a fiammate...

Meteo - temperature in salita. Giorni bollenti in Italia - ma l’estate dovrà ancora aspettare : dalla prossima settimana cambierà tutto : Ma che caldo fa. dalla seconda decade del mese di maggio il clima in Italia ha iniziato a scaldarsi gradualmente grazie alla presenza dell’alta pressione di origine africana che, a fasi alterne, ha continuato ad influenzare le temperature su tutte le regioni Italiane. I dati alla mano – spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it – sono chiari: le regioni meridionali sono state le zone più calde, data la vicinanza alla ...

Meteo : piogge e temperature in calo al nord - sole al centro e al sud : Una perturbazione atlantica investirà le regioni del nord Italia, mentre il bel tempo continuerà ad essere protagonista in quelle meridionali.Continua a leggere

Meteo - caldo in Umbria : temperature anche oltre i 30 gradi : In Umbria è arrivata l’estate, almeno sotto il profilo delle temperature riportate dal centro funzionale della Protezione civile. Nel pomeriggio di oggi si sono registrati valori anche superiori ai 30 gradi, come a Orvieto (30,8), Foligno e Petrignano (30,1). Colonnina di mercurio tra 7 e 29 gradi praticamente ovunque fatte salve le zone montane. A Perugia la massima è stata di 28,5, a Terni 28,6. temperature analoghe a quelle delle altre ...

Meteo Lombardia : temperature estive - ma da domenica torna l’instabilità : La Lombardia è attualmente interessata dall’espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che porta sole con lievi cenni di instabilità solo sui monti. A partire dalla giornata di domenica, la circolazione tenderà a divenire ciclonica con maggiore instabilità anche sulle zone pianeggianti. Probabile l’arrivo di temporali. Queste le indicazioni contenute nel bollettino Meteo di Arpa Lombardia per ...

Meteo : in Lombardia temperature estive - ma da domenica torna instabilità : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – La Lombardia è attualmente interessata dall’espansione verso nord di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che porta sole con lievi cenni di instabilità solo sui monti. A partire dalla giornata di domenica, la circolazione tenderà a divenire ciclonica con maggiore instabilità anche sulle zone pianeggianti. Probabile l’arrivo di temporali. Queste le indicazioni contenute nel ...

Meteo - estate all'improvviso : «Temperature più alte della media in tutta Italia». Occhio al caldo - favorisce i batteri : Temperature estive in gran parte delle città, che dovrebbero durare per tutta la prossima settimana. Il Belpaese sta per essere arroventato dall'anticiclone Scipione, che finalmente...

Previsioni Meteo - riecco l’Anticiclone : tornano sole e caldo - temperature in forte aumento ma non è ancora Estate : 1/15 ...

Meteo - da domani temperature estive in tutta Italia - localmente anche 30 gradi : L'instabilità che ha caratterizzato le condizioni Meteo delle ultime settimane lascerà il passo a un vortice di aria africana che porterà temperature alte in tutta Italia.Continua a leggere

Meteo : “Arriva Scipione”. È in arrivo un cambiamento sorprendente : temperature ballerine in tutta Italia : Finalmente stiamo entrando nella primavera inoltrata, maggio è il mese della transizione verso l’Estate e può già dare qualche indicazione interessante su come proseguirà la stagione. A ridosso dell’ultimo weekend mensile, è pronto ad arrivare sul nostro Paese il possente anticiclone africano Scipione. Dopo un lungo periodo molto instabile su tutta Italia infatti sembra arrivare il caldo che tutti stavamo aspettando. Secondo ...

Meteo della Settimana - ancora instabilità con temperature sotto media : Roma - NUOVA FASE DI MALTEMPO -Avvio di Settimana instabile in gran parte della nostra Penisola a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione, pilotata da una circolazione di bassa pressione in azione sul Mediterraneo centro occidentale. Oltre a portare piogge e temporali determinerà anche un calo delle temperature che rimarranno a tratti fresche per il periodo. Ma vediamo le tappe di questo nuovo peggioramento: LUNEDÌ la ...