Meteo | arriva l' estate ma solo come stagione tornano invece i temporali e le grandinate

Meteo - addio estate : arrivano temporali e grandine (con temperature giù di 10 gradi) : estate sì, ma solo un assaggio, per ora. La stagione prosegue infatti a singhiozzo e fenomeni violenti si alternano a fiammate...

Meteo - arriva il ciclone di grandine e porta scompiglio : nubifragi su Nord e Centro Italia : Il tempo resta molto instabile al Centro - Nord e Sardegna. Permane invece il sole al Sud. Per gli ultimi giorni della settimana si profila invece un generale miglioramento del tempo grazie all'anti ciclone africano.Continua a leggere

Meteo - arriva il ciclone di grandine e porta scompiglio : nubifragi da nord a sud : Il tempo resta molto instabile al Centro- nord e Sardegna. Permane invece il sole al Sud. Per gli ultimi giorni della settimana si profila invece un generale miglioramento del tempo grazie all'anti ciclone africano.Continua a leggere

Meteo . Dopo i temporali - arriva il super caldo africano : da domenica si vola a 35° : Da domenica 10 Giugno il Belpaese verrà travolto da una fiammata africana che dal deserto del Sahara si farà strada verso il nostro territorio, prima dell'arrivo delle nuove perturbazioni atlantiche. In Sicilia si toccheranno anche ii 37°.Continua a leggere

Meteo - il Veneto d’avanguardia : arriva la nuova app per i temporali : Il Veneto fa ‘da solo’ e, per ovviare alle fake news su Meteo e temporali , che ogni estate fanno scappare molti turisti dalle spiagge, lancia la sua nuova ‘app temporali ’. L’applicazione viene messa a punto dall’agenzia Arpav, che consentirà ai cittadini della regione di conoscere sul proprio smartphone l’avvicinarsi alle città di un temporale o una ‘bomba d’acqua’. Nasce soprattutto ...

Meteo - arrivano i temporali : allerta gialla in sei regioni : A causa di una perturbazione la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla su Piemonte centro-settentrionale, Lombardia, Veneto, gran parte dell'Emilia-Romagna, Marche e Umbria orientale.Continua a leggere

Meteo : arriva un weekend con sole e caldo - ma occhio ai temporali di calore : "Ci aspetta un fine settimana pienamente estivo sull'Italia grazie al temporaneo rinforzo dell'anticiclone afro-mediterraneo" " lo conferma il Meteo rologo di 3b Meteo .com Edoardo Ferrara che spiega " "...

Meteo - arriva la bolla rovente : caldo africano - cosa ci aspetta nei prossimi giorni : Previsioni Meteo : temperature in aumento nei prossimi giorni . Nel corso del primo weekend di giugno, ricorda il Meteo .it, la temporanea retrocessione della bassa pressione franco-spagnola favorirà nuovamente la risalita...

Meteo Sardegna - arriva il caldo estivo : previsti 32 gradi nel weekend : Fine settimana di piena estate in Sardegna: il caldo in questi giorni ha fatto sentire il piacevole influsso con il termometro che ha raggiunto anche i 27 gradi. E per sabato e domenica la temperatura salirà ancora, arrivando anche a 32 gradi. Ma attenzione, si tratta solo di un primo assaggio d’estate, già dalla prossima settimana il cielo tornerà coperto e inizierà a soffiare il maestrale. “Le temperature saliranno ancora nei ...