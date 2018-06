Messaggio ADWind sul telefono | virus o semplice offerta Sky come evitare SMS

optimaitalia

(Di giovedì 21 giugno 2018) Chi è giunto su questo articolo probabilmente ha ricevuto unsul suo numero telefonico e ora si sta chiedendo se il testo in questione contenga un(perché con annesso collegamento ipetestuale) o unacommerciale, nella fattispecie quella dedicata alla piattaforma Sky. La risposta, in questo caso almeno, èè chiara.Sull'analisi del "fenomeno" si sono soffermati pure i colleghi di Chiccheinformatiche. Ilin realtà non è unma piuttosto un'pubblicitaria che appunto l'operatore Wind sta diramando a tutti i suoi clienti. In particolare, quella in circolazione in queste ore è una proposta per un abbonamento alla piattaforma satellitare ad un prezzo particolarmente vantaggioso.IlADV è dunque solo una comunicazione promozionale dunque dove l'intestazione della nota fa riferimento all'operatore ...