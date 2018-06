Merkel a Conte | “La bozza Ue sarà accantonata” Lifeline soccorre 400 naufraghi al largo

Migranti - Merkel chiama Conte : “Mi ha detto che bozza Ue sarà accantonata. Sul tavolo a Bruxelles la proposta italiana” : “Ho appena ricevuto una telefonata dalla Cancelliera Angela Merkel, preoccupata della possibilità che io potessi non partecipare al pre vertice di domenica a Bruxelles sul tema immigrazione. Le ho confermato che per me sarebbe stato inaccettabile partecipare a questo vertice con un testo già preconfezionato. La Cancelliera ha chiarito che c’è stato un ‘misunderstanding‘: la bozza di testo diffusa ieri verrà ...

Migranti - Merkel fa marcia indietro e chiama Conte : «Bozza Ue sarà accantonata» : L'annuncio del premier italiano su Facebook: «Domenica al centro della discussione sull’immigrazione ci sarà la proposta italiana e se ne discuterà insieme alle proposte degli altri Paesi»

Giuseppe Conte e Angela Merkel - scontro sulla sede del vertice a 7 sui migranti : il premier alza la voce : Se il buongiorno si vede dal mattino... Un vertice a 7 tra i Paesi della Ue più interessati dal fenomeno migratorio si etrrà la prossima settimana in preparazione del Consiglio europeo del 28 e 29 ...

Migranti - vertice straordinario a 7 Conte e Merkel - scontro location : Domenica i capi di Stato e di governo di Italia, Francia, Germania e Spagna si incontreranno per discutere di come affrontare il problema degli sbarchi di Migranti. Il vertice parte in salita visto che c'è stato uno scontro tra il premier italiano e la cancelliera tedesca per decidere dove tenere il summit. Conte aveva proposto Roma, visto che l'Italia é al centro dei flussi migratori Segui su affaritaliani.it

Reddito di cittadinanza - Martina : “Conte ha chiesto a Merkel risorse dell’Unione europea - governo naviga nel buio” : “Ieri il premier Conte nel bilaterale con la cancelliera tedesca Merkel sembra abbia chiesto risorse dell’Unione europea per finanziare il Reddito di cittadinanza. È la prova provata che il governo su questo tema naviga al buio”. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina durante una conferenza stampa a Montecitorio, per presentare una proposta di legge Dem per potenziare ed estendere il Reddito di inclusione. ...

Com’è andato l’incontro Conte – Merkel a Berlino prima del vertice Ue : La cancelliera Angela Merkel ha incontrato ieri a Berlino il premier italiano Giuseppe Conte. In vista, il 28-29 giugno, il vertice del Consiglio europeo in cui la Ue ha da affrontare importanti questioni: “La posta in gioco per l’Europa è altissima – he detto il premier Conte – i temi dell’immigrazione e della governance economica dell’Ue possono e devono essere occasione per pervenire a costruire ...