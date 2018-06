Melania Trump va al confine Usa-Messico

: Donald Trump cede al pressing di Melania (e di mezzo mondo): firma ordine per riunire famiglie dei migranti - HuffPostItalia : Donald Trump cede al pressing di Melania (e di mezzo mondo): firma ordine per riunire famiglie dei migranti - LaStampa : Melania Trump visita a sorpresa il confine Usa-Messico: “Cosa posso fare per i bambini?” - SkyTG24 : Melania #Trump al confine Usa- Messico: 'Come posso aiutare?' -

La first ladyè arrivata in Texas dove effettuerà a sorpresa una visita a una struttura di accoglienza per i bambini migranti separati dai genitori, alfra gli Usa e il. Lo rende noto la Casa Bianca. Per la radio pubblica Usa Npr, che cita fonti della Casa Bianca sotto anonimato, la first lady ha fatto pressione presso il marito affinché cambiasse posizione circa la sua linea sull'immigrazione illegale alla frontiera sud, risultata nella separazione dei bambini dai genitori.(Di giovedì 21 giugno 2018)