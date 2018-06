Maturità - via alla seconda prova : greco al classico - matematica allo scientifico : Maturità, al via la seconda prova. Oggi per gli oltre 500 mila studenti che stanno affrontando l'esame di Stato è la volta della seconda prova che avrà inizio dalle ore 8.30....

Maturità al via per Donnarumma - il portiere del Milan punta sul Giardino dei Finzi Contini : Tema consegnato dopo 4 ore e mezza. La preside del Fermi di Castellanza: "Teso e nervoso, ma è normale così". E domani tocca a economia aziendale

Clonazione : genetista - bene tema Maturità - se giovani ne parlano via paure : ..."La Clonazione può servire solo per riprodurre modelli animali e per studiare lo sviluppo di malattie - aggiunge Novelli - ma è giusto che si discuta senza pregiudizi perché le paure verso la scienza ...

Roma : al Righi via esami di Maturità - ‘masse e propaganda’ tema prescelto : Roma – Di seguito alcune testimonianze dei ragazzi del liceo scientifico Augusto Righi di Roma. Per loro oggi ha avuto il via l’esame valido per la maturità 2018. “Avevo già scelto di non fare l’analisi del testo, e questo mi è sembrato il tema più interessante da trattare”. racconta lo studente. Francesco, invece, ha scelto la traccia storico-politica su masse e propaganda, una delle più gettonate per gli studenti ...

"Notte prima degli esami" in Piazza Duomo. Via alla Maturità 2018 : Si è rinnovato martedì 19 giugno in Piazza Duomo, nella fatidica "Notte prima degli esami", il rito della granita e del gelato di gruppo per tutti gli studenti delle scuole superiori di Orvieto che da ...

Maturità al via - tra le tracce Giorgio Bassani - Moro e De Gasperi - solitudine nell'arte : Un brano de "Il giardino dei Finzi Contini" di Bassani è stato scelto per una delle tracce della prima prova di italiano; tra le altre tracce De Gasperi e Moro, l'uguaglianza. la propaganda e le masse. Impegnati sui banchi delle scuole superiori 509.308 studenti

