Maturità | seconda prova | le tracce Al Liceo Classico esce Aristotele Matematica | ecco i

Tracce Maturità : per la seconda prova Aristotele e l’amicizia al Classico - le piastrelle allo Scientifico. Le tracce : Un brano dall’Etica Nicomachea del filosofo greco, la programmazione di una macchina per la produzione di mattonelle, i Diritti al liceo delle Scienze umane, l’utopia da Kennedy a Martin Luther King all’Artistico, al Commerciale la start up di abbigliamento

Maturità 2018 - al via la seconda prova tra versione di greco e problemi matematici : Le materie affidate agli Istituti Professionali sono: Scienza e Cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi Enogastronomia e ospitalità alberghiera ; diritto e tecniche amministrative delle ...

Maturità 2018 - seconda prova : chi è Aristotele - il filosofo che inventò il sillogismo : Chi è Aristotele, l'autore del brano dell'Etiche Nicomachea uscito alla seconda prova della Maturità 2018 al liceo classico? Allievo di Platone e critico della sua dottrina, è oggi considerato il più grande filosofo dell'antichità e il fondatore della logica formale. Fu l'inventore del sillogismo, la cui dottrina da allora prese il suo nome.Continua a leggere

Maturità - la seconda prova scritta - Aristotele al classico - macchine industriali allo scientifico. : Tra le materie scelte per i Professionali : Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Diritto e tecniche amministrative della struttura ...

Seconda prova di Maturità con la versione di greco sull’amicizia tratta dall’Etica Nicomachea di Aristotele : È di Aristotele la versione di greco sottoposta questa mattina ai maturandi del classico. Il brano da tradurre è tratto dal libro VIII dell’opera Etica Nicomachea, in cui si parla dell’amicizia, «bene più grande» dell’uomo. Aristotele non è molto frequente all’esame e torna al classico per terza volta in 40 anni, dopo la prova del 2012 e prima anco...

Maturità - al via la seconda prova : Di attualità anche i compiti degli altri indirizzi: si va dal compito di economia aziendale per Ragioneria sullo stato patrimoniale di una società, a quello del liceo delle Scienze Umane sui diritti ...

Maturità 2018 - tracce seconda prova : Aristotele per Greco - matematica allo scientifico : ... Meccatronica ed Energia; Sistemi e reti per l'indirizzo Informatica e telecomunicazioni; Progettazione multimediale per l'indirizzo Grafica e comunicazione; Economia, Estimo, Marketing e ...

Maturità - seconda prova : Aristotele al classico - le mattonelle allo scientifico : Inoltre, per gli istituti alberghieri e enogastronomici la prova verterà su scienza e cultura dell'alimentazione. La durata della prova, iniziata per tutti alle 8.30 di questa mattina, varia dalle 4 ...