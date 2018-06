ilfattoquotidiano

: Liliana Segre e la Maturità antirazzista: “Quel tema un grido che batte l’indifferenza” #maturita2018… - repubblica : Liliana Segre e la Maturità antirazzista: “Quel tema un grido che batte l’indifferenza” #maturita2018… - repubblica : Oggi su @repubblica?? Liliana Segre e la Maturità antirazzista: “Quel tema un grido che batte l’indifferenza”… - TutteLeNotizie : Maturità, Liliana Segre: “I Finzi Contini? Mi fa un gran piacere. Oggi in democrazia l… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) “L’attenzione ainell’ottantesimo anno dalle leggi razziali mi fa un”, ha dichiarato a Repubblica la senatrice a vitaa proposito delle tracce della prima prova di. Per l’analisi del testo, infatti, è stato scelto un brano sulle persecuzioni razziali tratto dal celebre libro di Giorgio Bassani. Ma a colpireè anche un’altra traccia, quella sul principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. “Solo con un presidente come Mattarella si possono scegliere due titoli come quelli. Mai nessuno aveva visitato le Fosse Ardeatine come primo atto”, ha aggiunto la senatrice, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti e testimone dell’Olocausto. Mentre il ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadisce la sua intenzione di fare un censimento dei rom e oltre 509mila studenti ...