Maturità | l’amicizia secondo Aristotele

(Di giovedì 21 giugno 2018) «È una virtù o s’accompagna alla virtù» ed è «necessaria per la vita». La versione scelta per la seconda prova del liceo classico alladi quest’anno è un passaggio preso dall’ottavo libro dell’Etica nicomachea di: tratta del, della φιλία (filìa) come si dice in greco. Chissà che i ragazzi, leggendo questo passaggio, scritto più di duemila anni fa, possano recuperare qualcosa di quell’idea di amicizia, che, nel tempo, sembra essersi offuscata, quanto meno cambiata. È il filosofo Umberto Galimberti, grande esperto di quello che fu il mondo greco, a raccontarci affinità e infinite differenze. LEGGI ANCHEUmberto Galimberti: «Guardatela, questa è la generazione dei senza» Che cosa si intendeva per «amicizia» nell’antichità? «L’amicizia era considerata sotto due profili: un profilo politico, per cui la città sta in piedi solo alla ...