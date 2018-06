MATURITÀ | DIRETTA SECONDA PROVA Ultime notizie | problemi matematica e versione

Esami di MATURITÀ 2018 - la diretta : le tracce della seconda prova. Classico : versione di Greco con l’Etica Nicomachea di Aristotele. Matematica allo Scientifico : c’è anche lo studio di funzione (FOTO) : L’Etica Nicomachea di Aristotele è il testo scelto dal Miur per la versione di Greco, che gli studenti del Liceo Classico devono affrontare oggi nella seconda prova, dopo il primo giorno della Maturità con il tema di italiano. Si tratta di una raccolta di appunti dell’autore, nonché la sua opera più importante. Fu scritta in più di dieci anni e può essere considerata il primo trattato sull’etica. allo Scientifico, invece ...

Esami di MATURITÀ 2018 - la diretta : le tracce della prima prova. Analisi del testo : Bassani e le persecuzioni razziali. Poi temi su Aldo Moro - Costituzione e Alda Merini (FOTO) : Giorgio Bassani con un brano sulle persecuzioni razziali tratto dal suo libro più famoso Il Giardino dei Finzi-Contini, Alcide De Gasperi e Aldo Moro per il tema storico (Tipologia C) mentre nel 70esimo anno della Costituzione il principio dell’uguaglianza formale e sostanziale della Carta è stato scelto per il tema di ordine generale (Tipologia D). Per il saggio o articolo di giornale (Tipologia B), il Ministero dell’Istruzione propone ...

