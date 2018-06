Maturità : Aristotele al Classico : ANSA, - ROMA, 21 GIU - E' di Aristotele la versione di Greco proposta al liceo Classico per la seconda prova scritta. Il brano, che tratta dell'amicizia, fa parte dell' Etica Nicomachea, una sorta di ...

Aristotele e l’amicizia - la traduzione della versione della Maturità : Quale sia il fine della vita dell’uomo e con quali mezzi lo si debba ottenere. Questo è il contenuto dell’Etica nicomachea, opera di Aristotele in 10 libri. La versione scelta per la seconda prova del liceo classico alla maturità 2018 è dall’ottavo libro dell’opera che tratta dell’amicizia, f???a in greco, che «è una virtù o s’accompagna alla virtù» ed è «necessarissima per la vita» (1155 a). Questi il testo e la traduzione da ...

Maturità 2018 - versione Aristotele : il brano dell'Etica Nicomachea ai maturandi nasconde un'importante verità sull'amicizia : È il giorno della seconda prova per gli studenti che affrontano l'esame di Maturità 2018. Aristotele è l'autore scelto per la versione di greco sottoposta ai maturandi del liceo classico. Il brano da tradurre è tratto dall'Etica Nicomachea, primo trattato sull'etica come argomento filosofico specifico, disamina del "bene" che esce dall'ambito dell'ontologia.Nell'Etica Nicomachea, la ricerca della Virtù esce ...

Maturità 2018 - seconda prova : chi è Aristotele - il filosofo che inventò il sillogismo : Chi è Aristotele, l'autore del brano dell'Etiche Nicomachea uscito alla seconda prova della Maturità 2018 al liceo classico? Allievo di Platone e critico della sua dottrina, è oggi considerato il più grande filosofo dell'antichità e il fondatore della logica formale. Fu l'inventore del sillogismo, la cui dottrina da allora prese il suo nome.Continua a leggere

Maturità 2018 - che cos’è l’Etica Nicomachea di Aristotele : Perché l'Etica Nicomachea di Aristotele uscita come seconda prova alla Maturità 2018 si chiama così? La risposta (incerta) riposa con le spoglie mortali di Nicomaco, figlio del grande filosofo stagirita, che dopo la morte unì il trattato di suo padre ai suoi commenti e decise di pubblicarne l'opera postuma.Continua a leggere

Seconda prova di Maturità con la versione di greco sull’amicizia tratta dall’Etica Nicomachea di Aristotele : È di Aristotele la versione di greco sottoposta questa mattina ai maturandi del classico. Il brano da tradurre è tratto dal libro VIII dell’opera Etica Nicomachea, in cui si parla dell’amicizia, «bene più grande» dell’uomo. Aristotele non è molto frequente all’esame e torna al classico per terza volta in 40 anni, dopo la prova del 2012 e prima anco...

Maturità 2018 - perché l’Etica Nicomachea di Aristotele si chiama così : perché l'Etica Nicomachea di Aristotele uscita come seconda prova alla Maturità 2018 si chiama così? La risposta (incerta) riposa con le spoglie mortali di Nicomaco, figlio del grande filosofo stagirita, che dopo la morte unì il trattato di suo padre ai suoi commenti e decise di pubblicarne l'opera postuma.Continua a leggere

Aristotele - Etica Nicomachea/ Versione Maturità : riflessione sull'amicizia - cosa sapere per l'interrogazione : Aristotele, Etica Nicomachea: la riflessione sull'amicizia da cui è tratta la Versione di greco per la seconda prova della Maturità 2018. L'opera del filosofo e i due libri sul tema(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 10:02:00 GMT)