Maturità | al Classico prova di Aristotele

Esami di Maturità 2018 - la diretta : le tracce della seconda prova. Classico : versione di Greco con l’Etica Nicomachea di Aristotele. Matematica allo Scientifico : c’è anche lo studio di funzione (FOTO) : L’Etica Nicomachea di Aristotele è il testo scelto dal Miur per la versione di Greco, che gli studenti del Liceo Classico devono affrontare oggi nella seconda prova, dopo il primo giorno della Maturità con il tema di italiano. Si tratta di una raccolta di appunti dell’autore, nonché la sua opera più importante. Fu scritta in più di dieci anni e può essere considerata il primo trattato sull’etica. allo Scientifico, invece ...

Esami di Maturità 2018 - la diretta : le tracce della seconda prova. Classico : versione di Greco con l’Etica Nicomachea di Aristotele. Matematica allo Scientifico : c’è anche lo studio di funzione : l’Etica Nicomachea di Aristotele è il testo scelto dal Miur per la versione di Greco, che gli studenti del Liceo Classico devono affrontare oggi nella seconda prova, dopo il primo giorno della Maturità con il tema di italiano. Si tratta di una raccolta di appunti dell’autore, nonché la sua opera più importante. Fu scritta in più di dieci anni e può essere considerata il primo trattato sull’Etica. --allo Scientifico, invece è uscita ...

L'Etica Nicomachea di Aristotele al Classico - Matematica per lo Scientifico. Al via la seconda prova scritta della Maturità : Un brano delL'Etica Nicomachea di Aristotele è stato scelto per la seconda prova di maturità al Liceo Classico. Per gli oltre 500mila studenti impegnati nell'esame di maturità è la volta della prova specifica per ogni indirizzo di studi. La durata è variabile a seconda delle discipline, tra le 4 e le 8 ore, tranne che per alcuni indirizzi come i Licei musicali, coreutici e artistici dove la prova può ...

