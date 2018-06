Maturità 2018 | versione Aristotele | il brano dell' Etica Nicomachea ai maturandi nasconde

huffingtonpost

(Di giovedì 21 giugno 2018) È il giornoa seconda prova per gli studenti che affrontano l'esame di Maturitàè l'autore scelto per ladi greco sottoposta aidel liceo classico. Ilda tradurre è tratto dall', primo trattato sull'come argomento filosofico specifico, disamina del "bene" che esce dall'ambito'ontologia.Nell', la ricercaa Virtù esce dalla contemplazione teore coinvolge l'azione morale: a rendere felice l'anima non è la corretta visione'idea, come non è nemmeno il rigore dialettico a rendere saggi. Per essere felici, bisogna esercitare le proprie facoltà e, in quest'ottica, la filosofia non esaurisce la sua missione indicando la giusta via verso la Verità. La filosofia, per, traccia la strada verso uno stile di vita, ci spinge ad ...