Maturità 2018 | quali le tracce scelte dagli studenti?

Maturità 2018 - la traduzione della versione di greco : Studenti del classico alle prese con l'Etica Nicomachea di Aristotele.

LICEO SCIENZE UMANE - SECONDA PROVA/ Ultime notizie Maturità 2018 : soluzione traccia - testi Kottak e Chiosso : LICEO delle SCIENZE UMANE, traccia SECONDA PROVA Maturità 2018: Ultime notizie. Diritti umani e principi democratici nello scritto anche per appartiene all'indirizzo economico-sociale

Liceo Linguistico Seconda Prova/ Ultime notizie - Maturità 2018 : le tracce di Inglese e Spagnolo : Seconda Prova Liceo Linguistico, Maturità 2018: tracce, Ultime notizie e soluzioni. La materia: Lingua e cultura straniera 1, un articolo del Financial Times sui consumatori irrazionali

Esami di Maturità 2018 - la diretta : le tracce della seconda prova. Aristotele al Classico - allo Scientifico studio di funzione (FOTO) : L'Etica Nicomachea di Aristotele è il testo scelto dal Miur per la versione di Greco, che gli studenti del Liceo Classico devono affrontare oggi nella seconda prova, dopo il primo giorno della Maturità con il tema di italiano. Si tratta di una raccolta di appunti dell'autore, nonché la sua opera più importante. Fu scritta in più di dieci anni e può essere considerata il primo trattato sull'etica (leggi la traduzione).

Maturità 2018 - la soluzione del compito di matematica : Maturità 2018: la prima prova è andata. E oggi i maturandi dei licei scientifici si sono cimentati con la seconda prova, quella di matematica. Al solito, l’esame si articola in due problemi e un questionario con 10 domande: gli studenti devono risolvere un problema e almeno 5 tra le domande proposte. Ci siamo cimentati anche noi con la prova: ecco le nostre soluzioni (fateci sapere, nei commenti, se notate eventuali errori). Problema 1 Il ...

Maturità 2018 : un errore nella versione di greco : Il testo di Aristotele per la Maturità classica conteneva un grave refuso. Ed era così difficile da suscitare più di un sospetto…

Maturità 2018 - ecco le soluzioni ai problemi di matematica del liceo scientifico : Non le ruote quadrate dell’anno scorso, ma le piastrelle. È il primo problema di matematica proposto all’esame di Maturità al liceo scientifico quello che deve un collegamento con la vita pratica. Lo scorso anno era sulla possibilità di pedalare su una bicicletta a ruote quadrate, citando il caso del MoMath Museum of Mathematics di New York, nel 2018 il candidato ha da programmare una macchina che viene usata nella produzione di mattonelle per ...

Maturità 2018 : ecco tutte le tracce della seconda prova - da Aristotele alla gestione di una S.p.a : In riferimento alla seconda prova degli esami di Maturità 2018, è Aristotele l'autore scelto quest'anno per la versione di Greco del Liceo classico, con un brano in cui si affronta il tema dell'amicizia. Due i problemi assegnati allo Scientifico per il compito di Matematica. Il primo chiede di risolvere una situazione concreta, collegata alla programmazione del funzionamento di una macchina usata nella produzione industriale di mattonelle.

Maturità 2018 - la prova di Matematica allo Scientifico è la solita spacconata del Miur : Ci risiamo. Il ministero dell’Istruzione Eccetera mostra i muscoli, ma a chi? Vuol far vedere che i nostri licei scientifici producono studenti quasi pronti per la laurea; lo fa umiliando i poveri cristi che si trovano ad affrontare la seconda prova dell’esame di stato (qui tutte le tracce, quelle di Matematica sono le foto da 2 a 6) e facendo sudar freddo ai colleghi che li hanno allenati. Il primo problema parte in modo ragionevole con un ...