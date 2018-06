Maturità 2018 | la prova di matematica allo Scientifico è la solita spacconata del Miur

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 giugno 2018) Ci risiamo. Il ministero dell’Istruzione Eccetera mostra i muscoli, ma a chi? Vuol far vedere che i nostri licei scientifici producono studenti quasi pronti per la laurea; lo fa umiliando i poveri cristi che si trovano ad affrontare la secondadell’esame di stato (qui tutte le tracce, quelle disono le foto da 2 a 6) e facendo sudar freddo ai colleghi che li hanno allenati. Il primo problema parte in modo ragionevole con un esercizio di programmazione grafica (ma come mai quando chiedo al primo anno di Ingegneria chi non ha mai scritto del codice si alza una selva di mani?). Successivamente occorre saper trattare polinomi di secondo e terzo grado e i loro integrali. Fin qui dovremmo andar bene. Poi però si devono utilizzare semplici polinomi di grado n qualsiasi e perfino valutare e interpretare geometricamente cosa succede per n che tende a infinito. Infine si deve ...