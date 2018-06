Mattarella riceve il generale Toschi

Quirinale : Mattarella riceve Garante infanzia : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha ricevuto questa mattina al Quirinale l’Autorità Garante per l’ infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano. Ne dà notizia un comunicato. L'articolo Quirinale : Mattarella riceve Garante infanzia sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Mattarella riceve l'Arma dei Carabinieri : 204 anni sono tanti : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 204esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, ha ricevuto al Quirinale il generale C.A. Giovanni Nistri, Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, e una delegazione di Carabinieri.--"Un benvenuto a tutti quanti - ha esordito Mattarella - con molti auguri per questa ricorrenza importante: 204 anni sono davvero tanti. E in questi due secoli e più l'Arma ha ...