Massimo Bottura | 50 Best Restaurants 2018 La sua Osteria Francescana al primo posto | il

"Ho sposato un ristorante". Parla Lara - moglie di Massimo Bottura : "Ma a casa cucino io" : "Ho sposato un ristorante". A Parlare al Corriere della Sera è Lara Gilmore, 50 anni, newyorchese trasferita a Modena per amore di Massimo Bottura, nuovamente insignito del premio di primo chef del mondo secondo la classifica dei "World's 50 Best Restaurants". Lara non nasconde il suo ruolo nel successo dello chef stellato di Osteria Francescana."Sicuramente ho messo del mio in tutto quello che abbiamo fatto insieme. Quando ci siamo ...

L’Osteria Francescana è il migliore ristorante del mondo : Massimo Bottura torna in vetta alla classifica : Aveva conquistato il primo posto nel 2016 e ora L’Osteria Francescana di Modena torna in vetta alla classifica The World’s 50 Best Restaurants 2018, sponsorizzata da Acqua Panna e S.Pellegrino. Il proprietario e chef Massimo Bottura ha guadagnato il palco del palazzo dei congressi Euskalduna Jauregia di Bilbao tenendo per mano la moglie Lara Gilmore, colonna fondamentale del successo di un grande progetto che va ben oltre le quattro mura del ...

Perché ha vinto Massimo Bottura (e cosa si mangia all’Osteria) : La visione internazionale (nessuno chef italiano e pochissimi al mondo l’hanno al suo livello), la popolarità tra i gourmet e la stima dei colleghi, l’impegno (concreto) con i Refettori di Food for Good, insieme alla moglie Lara Gilmore, il giusto pizzico di politica – alla Wolrd’s Best 50 Restaurants si vota sostanzialmente per nazioni – ed ecco che Massimo Bottura è tornato sul trono, a due anni di distanza dal ...

