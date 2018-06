Martina | Pd | | Italia ha governo estrema destra | serve sinistra nuova

Martina : mi preoccupa l'isolamento dell'Italia in Ue : Roma, 21 giu. , askanews, ' Mi preoccupa l'isolamento dell'Italia' in Europa. Lo ha detto Maurizio Martina, segretario reggente del Pd intervenendo ad Agorà. 'Questo ha spiegato è un governo di destra,...

Martina : mi preoccupa isolamento Italia : 9.51 "Questo è un governo di estrema destra, visto le cose che stanno dicendo.Capisco che c'è un disorientamento da parte di chi ha votato M5s e ha trovato un governo di estrema destra L'egemonia che Salvini sta determinando in questo governo è sotto gli occhi di tutti.Il premier Conte è andato a Parigi e Berlino,ha fatto dichiarazioni di circostanza, salvo poi scoprire che quello che si sta profilando a Bruxelles rischia di essere per l'Italia ...

Migranti - Martina : timore? Italia isolata : 22.11 "Chiediamo che l'Europa batta un colpo. La preoccupazione,anche rispetto a quel che sta emergendo nella discussione di altri Paesi,è che l'Italia si trovi più isolata rispetto al dibattito che ci sarà soprattutto la settimana prossima" Così il segretario Pd, Martina, sugli sviluppi degli scambi tra Governo Italiano e Bruxelles. "Vediamo come andrà, ma il dato inequivocabile è che in questi 7/10 giorni si è fatta molta propaganda, si ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Sara Cardin e Michele Martina a caccia dell’oro : L’Italia vuole essere assoluta protagonista nel Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). La formazione azzurra per questa rassegna è infatti ricca di stelle e l’obiettivo sarà quello di provare a migliorare il bottino di due ori e sei bronzi della scorsa edizione. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le prospettive dei convocati azzurri. Le maggiori speranze di conquistare una medaglia d’oro Saranno riposte su ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Sara Cardin e Michele Martina a caccia dell’oro : L’Italia vuole essere assoluta protagonista nel Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 a Tarragona (Spagna). La formazione azzurra per questa rassegna è infatti ricca di stelle e l’obiettivo sarà quello di provare a migliorare il bottino di due ori e sei bronzi della scorsa edizione. Andiamo quindi ad analizzare nel dettaglio le prospettive dei convocati azzurri. Le maggiori speranze di conquistare una medaglia d’oro Saranno riposte su ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : cambia l’Italia per Tarragona. Carofiglio a casa - entra Martina Maggio! : Desiree Carofiglio purtroppo non potrà partecipare ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La ginnasta ha dovuto rinunciare all’impegno proprio all’ultimo momento. Un vero peccato perché la classe 2000 stava attraversando un eccellente momento di forma come ha dimostrato la scorsa settimana durante la tappa di Serie A disputata a Torino. Il posto della lombarda sarà dunque preso ...

MotoGp – Quante distrazioni al Montmelò : in Spagna l’esplosiva Monster Girl italiana Martina [GALLERY] : Una bellezza italiana… esplosiva al Gp di Catalunya: Martina in tutta la sua bellezza! Ecco la Monster Girl che farà distrarre molti spettatori Tutto pronto al Montmelò per un nuovo appuntamento della stagione 2018 del Motomondiale. Domenica si correr il Gp di Catalunya, gara di casa di tantissimi piloti. Lorenzo, Marquez, Vinales e tanti altri spagnoli, cercheranno di far bene davanti al loro pubblico, ma dovranno fare i conti con i tosti ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Tante stelle a Tarragona - Cardin - Busà e Martina a caccia dell’oro : Il Karate azzurro si presenterà con una squadra di primissimo livello ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) troveremo infatti sul tatami tutte le stelle della nostra nazionale, che ha scelto quindi di puntare su questo evento. Una rassegna che vedrà però una differenza sostanziale nelle gare rispetto a quelle consuete, visto che si gareggerà solo nel kumite e non nel kata. L’Italia potrà sognare in grande con atleti del calibro ...

Migranti : Martina - oggi Italia più debole : ANSA, - ROMA, 13 GIU - "Si è fatta un'operazione di propaganda sulla pelle di 600 persone e il tema vero rimane ancora il salto di qualità delle politiche europee, oggi più di ieri è più complesso ...

Migranti : Martina - oggi Italia più debole : ANSA, - ROMA, 13 GIU - "Si è fatta un'operazione di propaganda sulla pelle di 600 persone e il tema vero rimane ancora il salto di qualità delle politiche europee, oggi più di ieri è più complesso ...

Martina (Pd) : "L'Italia ora rischia isolamento" : Maurizio Martina è intervenuto stamattina nel corso della trasmissione "Radio anch'io" per commentare il caso che sta tenendo banco in queste ore, ossia quello della nave Aquarius carica di migranti a cui il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha dato l'ok per lo sbarco in Italia. Quando gli è stato fatto notare che secondo alcuni giornali oggi quella di Salvini potrebbe essere una svolta a livello europeo, Martina ha detto:"Non credo ...

Migranti - Martina : ora Italia più isolata : 10.42 "Quella della nave Aquarius è stata "una gestione sconsiderata", che porterà l'Italia "a essere isolata" quando il 28 giugno il vertice Europeo dovrà affrontare il tema dell'immigrazione. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, intervenendo a "Radio anch'io" su Radiorai.

Karate - Premier League Istanbul 2018 : altre tre finali per l’Italia! Il kata a squadre femminile si giocherà la vittoria - Michele Martina e Clio Ferracuti il terzo posto : La seconda giornata di gare della Premier League di Karate a Istanbul (Turchia) regala altre tre finali all’Italia. Il kata a squadre femminile lotterà per il primo gradino del podio, mentre nel kumite Michele Martina e Clio Ferracuti si giocheranno il terzo posto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni Partiamo dal kata a squadre femminile dove il terzetto delle Fiamme Oro vola in finale. Benardi, D’Agostini e Nicosanti hanno ...

Scherma - Martina riconquista il tricolore - e l'oro - per l'Esercito Italiano : Martina Criscio, insieme alla compagne di squadra Caterina Navarria, Chiara Mormile e Benedetta Baldini, ha conquistato l'oro nella gara a squadre di sciabola nei Campionati Italiani Assoluti di ...