Martin Scorsese sarà a Bologna e a Roma per due eventi dedicati al cinema : Martin Scorsese riceverà il Premio alla Carriera alla Festa del cinema di Roma, dal 18 al 28 ottobre 2018 che gli sarà consegnato da Paolo Taviani. Il direttore artistico della Festa del cinema di Roma Antonio Monda, d’accordo con il vice presidente della Fondazione cinema per Roma Laura Delli Colli, ha dichiarato: “È uno straordinario privilegio assegnare il Premio alla Carriera a un grande maestro del cinema. Sono elettrizzato ed emozionato di ...

Premio alla carriera a Martin Scorsese a ottobre alla Festa di Roma : Roma premia Scorsese. Durante la tredicesima edizione della Festa del Cinema che si svolgerà nella Capitale dal 18 al 28 ottobre 2018, sarà celebrato Martin Scorsese, uno dei più grandi cineasti della ...

The Aviator/ Su Rai Movie il film di Martin Scorsese (oggi - 5 giugno 2018) : The Aviator, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 5 giugno 2018. Nel cast: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett e Kate Beckinsale, alla regia Martin Scorsese. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:06:00 GMT)

Cannes 2018 - Martin Scorsese : «Netflix? L'importante è che i film si continuino a fare» - Best Movie : Ha detto il regista: « Le cose stanno cambiando, e dobbiamo fare in mondo di trarre un vantaggio da questo cambiamento, da questa nuova tecnologia. Ma la cosa più importante è che i film devono ...

Tutti in piedi per Martin Scorsese - "re per una notte" alla Quinzaine : Ma Scorsese " il cui The Irishman e' finanziato proprio dalla piattaforma streaming - aveva gia' avuto modo di commentare la "questione Netflix", sempre piu' scottante a Cannes: "Bisogna approfittare ...

Cannes 2018 - al via il festival : la giuria si tiene per mano. Sul red carpet Penelope Cruz - Javier Bardem e il maestro Martin Scorsese : La giuria, presiediuta da Cate Blanchett, che si tiene per mano. Parte così il festival di Cannes 2018. Sul red carpet della 71esima edizione della Croisette sfilano le star: il regista Martin Scorsese, gli attori Penelope Cruz e Javier Bardem diretti dal regista iraniani Aghard Farhadi, che apre la kermesse con Todos los saben L'articolo Cannes 2018, al via il festival: la giuria si tiene per mano. Sul red carpet Penelope Cruz, ...

La dirigenza di CinemaScore risponde alle critiche di Martin Scorsese : 'Non ha neanche capito cosa sia CinemaScore' : L'idea alla base di CinemaScore è quella di sondare le vere opinioni degli spettatori che vanno agli spettacoli serali della prima giornata di proiezione di un film per far capire alla restante fetta ...