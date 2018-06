Mario Tennis Aces | in questo momento IL gioco di tennis

Mario Tennis Aces - recensione : Nel Regno dei Funghi, quando i kart sono in officina e non ci sono principesse da salvare, il Tennis è senza dubbio uno dei passatempi più gettonati. Sebbene non possa vantare l'accessibilità di Wii Sport, la serie di Mario Tennis si è ritagliata negli anni una nicchia nel cuore degli appassionati, merito della maestria con cui Nintendo riesce ad allestire ambienti di gioco accoglienti e confortevoli. Impugnata la racchetta di Mario, anche chi ...

Alle 21 giochiamo in diretta a Mario Tennis Aces : Una delle esclusive Switch in arrivo in questi giorni sulla console ibrida di casa Nintendo? Ovviamente Mario Tennis Aces, nuovo capitolo di una delle miniserie sportive che nel corso degli anni hanno accompagnato le più classiche avventure dell'iconico idraulico baffuto.Tra colpi speciali e una modalità storia tutta da scoprire abbiamo deciso di dedicare una diretta al titolo in attesa della sua uscita ufficiale sul mercato che avverrà il 22 ...

Arriva "Mario Tennis Aces" e nel trailer c'è Rafael Nadal : Roma, , askanews, - Rafael Nadal deve affrontare un avversario a sorpresa, Mario dei videogiochi. Arriva "Mario Tennis Aces" per Nintendo Switch, disponibile dal 22 giugno, ricco di contenuti, ...

Mario e Rafael Nadal si affrontano nel nuovo trailer di Mario Tennis Aces : Nintendo ha pubblicato oggi il nuovo trailer "Sfida tra campioni" per Mario Tennis Aces, il titolo sportivo in uscita il prossimo 22 giugno su Nintendo Switch. Nel trailer possiamo assistere al match tra il celebre idraulico e una vera leggenda del Tennis, il 10 volte campione di Roland Garros Rafael Nadal, che in questi giorni si contende l'undicesimo titolo dell'Open parigino.Nonostante la bravura del Tennista spagnolo Mario ha dalla sua le ...

Mario Tennis Ace : Nuovi dettagli sulla Storia : Mario Tennis Ace avrà una modalità Storia. Pochi attimi fa sono trapelate nuove informazioni sulla stessa che vogliamo condividere con voi. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Mario Tennis Ace: Nuovi dettagli sulla Storia Di seguito le nuove informazioni trapelate in rete: Il protagonista nella Storia è ovviamente Mario, il quale dovrà ...

Mario Tennis Aces : svelato il peso del gioco per Nintendo Switch : Mario Tennis Aces, riporta MyNintendonews, peserà 2GB. A confermarlo è il sito ufficiale di Nintendo UK, per cui ora sappiamo quanto spazio di archiviazione lasciare libero sulle nostre Nintendo Switch. Il gioco è infatti in arrivo per la console ibrida della grande N.Per chi non lo sapesse, Mario Tennis Aces è un gioco sportivo della serie di Mario Tennis. È l'ottavo capitolo della serie di Mario Tennis, ed è il primo dai tempi di Mario Power ...

Volete provare Mario Tennis Aces prima dell'uscita? In arrivo una demo gratuita e un torneo online : Gli appassionati che non vedono l'ora di entrare in campo con Mario e i suoi amici in Mario Tennis Aces per Nintendo Switch (in uscita il 22 giugno) potranno gustare in anteprima un po' di azione grazie a un torneo online gratuito, disponibile dal 1 giugno, come descritto nel nuovo trailer pubblicato dalla grande N.Ecco i dettagli condivisi nel comunicato ufficiale:Gli aspiranti Tennisti potranno scegliere tra quattro personaggi giocabili - ...