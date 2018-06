Mario + Rabbids Kingdom Battle | Davide Soliani parla del futuro della serie e svela

eurogamer

(Di giovedì 21 giugno 2018)è stato un successo strepitoso quando è stato lanciato l'anno scorso, tra poco il titolo si arricchirà di contenuti con un nuovo corposo DLC dedicato all'amato Donkey Kong e il creative director,, ha rilasciato interessanti dichiarazioni che suggeriscono un possibileper lando con i colleghi di Eurogamer.net, il nostroha risposto alla domanda sui piani futuri di Ubisoft per, confermando che ci sono molte idee , ma che devono essere ancora utilizzate:"Abbiamo ancora un sacco di idee, abbiamo usato un decimo delle idee, ma ora che il DLC è finito ... quello che posso dire è che stiamo lavorando per il... chissà! ... Abbiamo bisogno di tempo per lavorare su qualcosa che abbia senso. Stiamo prendendo quel tempo per vedere come va. Hai bisogno di tempo per pensare a cosa puoi fare per ...