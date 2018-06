Marco Liorni ecco perché ha lasciato la Vita in diretta

Marco Liorni lascia La vita in diretta : il vero motivo : Marco Liorni ha detto addio a La vita in diretta, non senza polemiche. In queste ore però sono stati sciolti tutti i nodi ed è stato svelato il vero motivo dell’abbandono del conduttore. Qualche giorno fa il presentatore aveva condotto l’ultima puntata del contenitore pomeridiano, salutando tutti i telespettatori. Liorni si era congedato con stile, ringraziando tutte le maestranze Rai e ricordando Lamberto Sposini, che sostituì nel ...

Teodoli : 'Marco Liorni lascia La Vita in diretta per un nuovo programma di Sabato' : In queste settimane si è parlato tanto dell’addio di Marco Liorni a La Vita in diretta. Il conduttore ormai era diventato una presenza fissa nel programma e, da 7 anni, lo faceva con grande passione. Quest’anno però ha deciso che fosse l’ultima annata. Alcuni avevano immaginato che l’abbandono del programma fosse collegato a una probabile nuova conduzione de L’Eredita' [VIDEO], che però è stata affidata a Flavio Insinna. Dopo settimane di ...

Teodoli : 'Marco Liorni ha abbandonato La Vita in diretta per un nuovo programma di sabato' : In queste settimane si è parlato tanto dell’addio di Marco Liorni a La Vita in diretta. Il conduttore ormai era diventato una presenza fissa nel programma e, da 7 anni, lo faceva con grande passione. Quest’anno però ha deciso che fosse l’ultima annata. Alcuni avevano immaginato che l’abbandono del programma fosse collegato a una probabile nuova conduzione de L’Eredità, che però è stata affidata a Flavio Insinna. Dopo settimane di attesa, ...

Marco Liorni - tutta la verità sull'addio a La Vita in Diretta : Il direttore di Rai 1, nel corso di un'intervista concessa al quotidiano Il Giornale, ha spiegato il vero motivo dell'uscita di Marco Liorni dal programma La Vita In Diretta. Il conduttore lascerà ...

“Ecco perché fuori da La Vita in Diretta”. Marco Liorni - mistero svelato. A raccontare tutto è il direttore di Rai 1 : L’annuncio dell’addio di Marco Liorni a ‘La Vita in diretta’ aveva fatto discutere non poco. Voci che lo volevano poco simpatico, per così dire, ai vertici Rai, alle quali si univano altre di non meglio precisate congiure. Adesso, dopo tanto parlare arriva la verità- A svelare il vero motivo della sua uscita da La Vita in Diretta è stato Angelo Teodoli, direttore di Rai Uno. In una lunga intervista rilasciata a Il Giornale, il numero uno ...

Il canale tv Marcopolo ritira il premio Moige per il programma “Cielo e Terra” condotto da Marco Liorni : Il canale Marcopolo si aggiudica il premio Moige per “Cielo e Terra” il programma andato in onda nel 2017 dove il conduttore, Marco Liorni, accompagna il grande pubblico e gli appassionati di viaggi e di storia in numerosi monasteri, eremi ed abbazie presenti in Italia e in Europa, mettendone in evidenza non solo le affascinanti strutture architettoniche e i tesori artistici che contengono, ma anche e soprattutto il progetto spirituale che è ...

Marco Liorni verso l'Eredità : sorpasso in extremis a Flavio Insinna : Il commosso addio di Marco Liorni via dalla Rai per il momento e senza alcun programma da condurre, dopo 7 anni a La Vita in Diretta, ha mosso tantissimi fan e colleghi a chiedere ai vertici Rai di ...

Marco Liorni ancora in Rai? Ecco il programma che potrebbe condurre nella nuova stagione : FUNWEEK.IT - Il commosso addio di Marco Liorni via dalla Rai per il momento e senza alcun programma da condurre, dopo 7 anni a La Vita in Diretta, ha mosso tantissimi fan e colleghi a chiedere ai ...

Marco Liorni emozionato nell’ultima puntata de la Vita in diretta : Dopo 7 anni Marco Liorni ha detto addio a “La Vita in diretta” e ha salutato e ringraziato lo staff, il pubblico, la collega e tutti coloro che puntata dopo puntata gli sono stati accanto. Il momento del congedo ha riunito tutti ed è stato molto emozionante. Il conduttore 52enne non ha saputo nascondere gli occhi lucidi quando ha rivolto il suo pensiero a Lamberto Sposini che sostituì prontamente quando nel 2011 il giornalista venne colpito da ...

Marco Liorni e l'addio a La Vita in diretta : le parole toccanti nell'ultima puntata : FUNWEEK.IT - Dopo 7 anni Marco Liorni ha detto addio a La Vita in diretta e ha salutato e ringraziato lo staff, il pubblico, la collega e tutti coloro che puntata dopo puntata gli sono stati accanto. ...

La Vita in Diretta - Marco Liorni saluta : «Questo è un arrivederci. Quando una cosa bella finisce bisogna essere felici perché c’è stata» : Marco Liorni, La Vita in Diretta Marco Liorni esce di scena con stile, senza nascondere l’emozione. Tra gli abbracci e gli applausi di chi, per sette anni, ha lavorato con lui a La Vita in Diretta. Per il conduttore romano, quella di oggi era l’ultima puntata alla guida del programma pomeridiano di Rai1, che dalla prossima stagione sarà affidato a Tiberio Timperi e alla confermata Francesca Fialdini. Così hanno deciso i vertici Rai. ...

Italia Si - il nuovo impegno di Marco Liorni per Rai 1. A “La Vita in Diretta” dice Arrivederci : Marco Liorni lascia La Vita in Diretta ma non gli dice addio: “Il mio vuole essere un Arrivederci”. Venerdì otto giugno si è conclusa anche l’avventura canonica del contenitore pomeridiano dei Rai 1 La Vita In Diretta che ha visto per sette anni alla conduzione Marco Liorni. L’amatissimo conduttore ha voluto ringraziare tutti, dai cameraman alla squadra di giornalisti, persino le sarte e ha detto: Oltre a te, Francesca (Fialdini) mando un bacio ...

Marco Liorni dice addio (da gran signore) a La vita in diretta : Marco Liorni dice addio a La vita in diretta e lo fa da gran signore, evitando polemiche e mostrando, ancora una volta, tutta la sua eleganza. Garbato e lontano da quella tv urlata che ultimamente sembra tanto piacere, Marco Liorni ha salutato i telespettatori che hanno seguito i suoi sette anni alla guida dello show pomeridiano. Il 52enne era approdato a La vita in diretta dopo il malore di Lamberto Sposini, che aveva avuto un ictus durante la ...

Marco Liorni - addio a La Vita In Diretta/ Video - Francesca Fialdini lo fa piangere - pronto per L’Eredità? : Oggi dovrebbe essere l'ultima puntata di Marco Liorni a La Vita in Diretta. Il conduttore dovrà lasciare il timone a Tiberio Timperi ma a chi saranno dedicate le sue ultime parole?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:13:00 GMT)