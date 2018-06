Marcello Sacchetta in ospedale dopo Amici | Non volevo far preoccupare nessuno

gossippiu

(Di giovedì 21 giugno 2018)in? Se qualcuno vi ha parlato di questo evento, sì, è vero, è successo davvero.ha avuto un infortunio prima della finale della 17esima edizione, dove era comunque presente e lo abbiamo visto tutti, e ha potuto temporeggiare un pochino prima di intervenire chirurgicamente e sistemare il danno. Si tratta di un problema non gravissimo,tornerà a ballare e ha promesso di tornare a farlo anche meglio di prima, per cui non c'è da spaventarsi o da temere di non rivederlo danzare. "Belli miei eccomi qui! Tranquilli nulla di grave, una semplice operazione al menisco super riuscita grazie al Dott. Di Giacomo e il suo staff. Purtroppo l’ho rotto 3 giorni prima della finale di #17 ma nonfaree ho deciso di portare a termine il mio lavoro. A breve comincerò un percorso di recupero intenso per tornare a ...