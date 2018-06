Manchester United | interesse per Boateng del Bayern Monaco | pronta un’offerta di oltre 50

Calciomercato Inter : Perisic nuovamente vicino al Manchester United - : Attenzione però al pensiero del diretto Interessato visto che proprio il giocatore croato ha detto: " Futuro? Non mi va di parlare di altre cose, mi sto giocando un campionato del mondo. Sei eccitato ...

Juventus - incontro in settimana con il Manchester United per Darmian. E su Cancelo… : Nel corso della prossima settimana ci sarà un incontro tra Juventus e Manchester United per Darmian, i bianconeri però non mollano Cancelo La Juventus continua a lavorare per il terzino destro, mantenendo vivi i contatti con il Valencia e il Manchester United per Cancelo e Darmian. Dopo aver incontrato gli spagnoli la settimana scorsa a Milano, un confronto diretto con il club inglese avverrà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di ...

Mercato Inter : Manchester United su Skriniar - ma i nerazzurri chiedono 80 milioni (RUMORS) : Una delle rivelazioni del campionato italiano, in questa stagione, è stato sicuramente il difensore centrale slovacco dell'Inter, Milan Skriniar. Acquistato lo scorso anno per quindici milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, ora la sua quotazione è schizzata alle stelle. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione di molti top club europei. Lo scorso mese di gennaio era stato il Manchester City a ...

Calciomercato - de Gea rinnova con il Manchester United e avvicina Alisson al Real Madrid : Il Calciomercato estivo sarà caratterizzato dal domino dei portieri. Tanti sono infatti i top club che cercano un estremo difensore affidabile e la partenza di uno è pronto a scatenare effetti anche ...

Manchester United - niente Real Madrid per De Gea : pronto un contratto quinquennale per lo spagnolo : Secondo la stampa inglese, il Manchester United sarebbe vicino a far firmare il rinnovo di contratto a De Gea Si allontana il trasferimento di David De Gea al Real Madrid. A quanto riposta il ‘Manchester Evening’ il portiere spagnolo sarebbe in procinto di firmare un prolungamento di contratto col Manchester United per altri 5 anni. Il portiere della nazionale spagnola, ieri sera protagonista di un errore nel match d’esordio ...

Calciomercato : De Gea rinnova con il Manchester United : David De Gea si allontana da Madrid e, di conseguenza, dall’ipotesi di un trasferimento al Real. Il Manchester Evening news scrive che il portiere spagnolo ha accettato un nuovo contratto quinquennale con il Manchester United. Il portiere della Nazionale spagnola, ieri sera protagonista in negativo ai Mondiali nella partita d’esordio contro il Portogallo (con gravissime responsabilità sul secondo gol di Cristiano Ronaldo), è stato ...

Manchester United - accordo con Kohler per lo sponsor di manica : I Red Devils hanno siglato un accordo per lo sponsor di manica con un'azienda americana: intesa da circa 10 milioni di sterline. L'articolo Manchester United, accordo con Kohler per lo sponsor di manica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester United padrone del mercato : dopo Fred - in arrivo il secondo colpo per Mourinho : Manchester United che continua a mettere a segno un colpo dietro l’altro in questa prima fase di calciomercato, Mourinho può sorridere Il Manchester United è il padrone del mercato in questa prima fase della sessione estiva. dopo aver soffiato il centrocampista brasiliano Fred dalle mani del City, la squadra di Josè Mourinho ha piazzato un altro colpo in entrata. Si tratta di Diogo Dalot, talentuoso difensore ex Porto, il quale è stato ...

Il Manchester United vira su Malcom. Mourinho - sgarbo all'Inter? : Non solo la super valutazione, l'Inter ha un problema in più per arrivare al brasiliano del Bordeaux, Malcom. E questo problema si chiama José Mourinho. Da Manchester, infatti, rimbalza l'...

Calciomercato Manchester United - preso Fred dello Shakhtar Donetsk per 60 milioni : C'è ancora una lunga estate davanti, ma il Calciomercato è già entrato nel vivo. Trattative, operazioni e anche i primi grandi colpi dei top club europei, che a suon di milioni provano a rinforzare le ...