' Manchester City | rilancio per Jorginho'

Dall'Inghilterra : 'È fatta per Jorginho al Manchester City' : LONDRA - Sembra ormai fatta per il passaggio di Jorginho dal Napoli al Manchester City . E' quanto scrive oggi il Daily Mirror, secondo cui il Napoli sarebbe sul punto di accettare l'ultimo rilancio ...

Manchester City-Napoli - in dirittura la trattativa per Jorginho : le cifre dell’operazione : Il club di De Laurentiis e la società inglese hanno ormai definito il passaggio di Jorginho in Premier, ecco le cifre dell’operazione E’ ormai arrivata ai titoli di coda la trattativa per il trasferimento di Jorginho dal Napoli al Manchester City, club che ha ormai in pugno il centrocampista italo-brasiliano. Tutto fatto tra le parti, con i ‘citizens’ che verseranno nelle casse del club di De Laurentiis 49 milioni di euro ...

Premier League 2018 2019 - il calendario : si parte con Arsenal-Manchester City : La Premier League 2018-19 ha assunto la sua forma definitiva. In Inghilterra è stato infatti sorteggiato il calendario del prossimo campionato: si partirà sabato 11 agosto, mentre l'ultimo turno si ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto su Jorginho-Manchester City : Calciomercato Napoli – Sempre più vicina alla conclusione la trattativa tra il Napoli ed il Manchester City, la conferma arriva direttamente dal presidente De Laurentiis attraverso un’intervista rilascia al ‘The Sun’: “Non c’è ancora un accordo definitivo sul prezzo, ma negli ultimi giorni ci stiamo avvicinando alla chiusura. Tutto può accadere, c’è anche la possibilità che il trasferimento si chiuda nei prossimi ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Jorginho-Manchester City? Si può chiudere nei prossimi giorni' : Quattro stagioni e mezzo in azzurro per Jorginho, una carriera letteralmente esplosa a Napoli anche e soprattutto grazie a Maurizio Sarri, che ne ha saputo valorizzare le caratteristiche fisiche e ...

Premier League - il Manchester City è pronto a piazzare il colpo dell’anno : Manchester City pronto a spendere cifre folli in questa sessione di calciomercato, in arrivo un colpo da 90… milioni! Quale sarà il trasferimento più costoso dell’estate di calciomercato? Ad ogni fine sessione si tirano i conti economici del mercato, ma già in questa prima fase c’è una trattativa che si candida ad essere la più costosa dell’anno. Si tratta di quella che potrebbe portare Mahrez al Manchester City. Secondo ...

Il Manchester City è il primo club di Premier con un team di eSports in Cina : Il club inglese è il primo della Premier ad avere un team per gli eSports in Cina. Già scelti tre giocatori su cinque: gli altri due saranno fan del club. L'articolo Il Manchester City è il primo club di Premier con un team di eSports in Cina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Napoli - Jorginho si avvicina al Manchester City : Decisiva l'intermediazione del ds Giuntoli, partito in direzione di Londra per chiudere l'affare: ai campani 50 milioni, con l'eredità dell'italo-brasiliano che sarà raccolta da Diawara

Jorginho al Manchester City?/ Napoli e Citizens non ancora d’accordo : parla l’agente : Jorginho al Manchester City? Napoli e Citizens non sono ancora d’accordo: parla l’agente del centrocampista, che racconta anche di Guardiola e Ancelotti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:15:00 GMT)

Napoli - il Manchester City propone una contropartita tecnica per Jorginho : Manchester City sempre vicino al colpo Jorginho dal Napoli, adesso però il club inglese sta tentando di limare la cifra da versare a De Laurentiis inserendo una contropartita Il Manchester City sta cercando di concludere celermente il colpo Jorginho dal Napoli. Il regista della squadra di Ancelotti, potrebbe lasciare il club per approdare alla corte di Guardiola, per una cifra che supererebbe i 50 milioni di euro. Il City però, secondo il ...

Napoli - De Laurentiis : “Sarri? Non sono vendicativo”/ “No a 50 milioni dal Manchester City per Jorginho” : Napoli, De Laurentiis: “Sarri? Non sono vendicativo”. E poi rivela un retroscena di calciomercato: “No a 50 milioni dal Manchester City per Jorginho”. Su Carlo Ancelotti...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:09:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Jorginho sempre più vicino al Manchester City : i dettagli : Poca differenza tra domanda e offerta, il Napoli chiede poco più di 50 milioni mentre la proposta del Manchester City si aggira intorno ai 45: basta poco per chiudere Il Manchester City appare ormai vicinissimo a Jorginho, centrocampista del Napoli attualmente impegnato con la Nazionale italiana. Il giocatore classe ’91 è un pallino di Guardiola, che farebbe carte false per portarlo con sè in Inghilterra. Danny Lawson La prima offerta del ...

Jorginho al Manchester City/ Accordo vicino - il Napoli pensa a Fabian Ruiz : Jorginho al Manchester City: Accordo vicino per la cessione del centrocampista a Guardiola, il Napoli pensa a Fabian Ruiz del Betis per sostituirlo...(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:15:00 GMT)

Jorginho-Manchester City ai dettagli - il Napoli pronto a pagare una clausola per il centrocampo : Il Napoli è attivissimo sul mercato, l’intenzione è quella di regalare una squadra ancora più competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti, previsti movimenti in entrata ed uscita. Ai dettagli una cessione molto importante, stiamo parlando del centrocampista Jorginho, ormai ad un passo dal Manchester City. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il club inglese è disposto a presentare un’offerta leggermente superiore ai ...