Make up estivo | come farlo durare a lungo

dilei

: RT @ClioMakeUp: Col caldo passa la voglia di truccarsi!? Ecco 5 prodotti-svolta da avere in estate! ???? - gaerhny : RT @ClioMakeUp: Col caldo passa la voglia di truccarsi!? Ecco 5 prodotti-svolta da avere in estate! ???? - blumare82 : RT @ClioMakeUp: Col caldo passa la voglia di truccarsi!? Ecco 5 prodotti-svolta da avere in estate! ???? -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Con l’arrivo della bella stagione, ma soprattutto del caldo, è importante cambiare la propriaup routine per evitare che il trucco si sciolga. Letteralmente. Il sudore, che inevitabilmente si forma sul nostro viso, fa colare il trucco per un risultato non proprio gradevole. La parola d’ordine per il truccodeve essere leggerezza, per evitare l’effetto mascherone e far respirare la pelle. Ecco qualche consiglio per faril tuoup tutto il giorno a prova di sudore.up: Prepara la tua pelleper ogni altra stagione, anche durante l’estate è importante preparare la nostra pelle prima di applicare il trucco. Se d’inverno è bene stendere un velo di crema un po’ pesante e nutriente per evitare che il freddo danneggi la pelle, d’estate è importante fare più attenzione alla crema scelta per evitare l’antiestetico effetto lucido. Parti dalle ...