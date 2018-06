huffingtonpost

: Magalli: 'Raccomandati Rai? Una la impiegai per ciò che sapeva fare: niente. Censirli è pericoloso' - HuffPostItalia : Magalli: 'Raccomandati Rai? Una la impiegai per ciò che sapeva fare: niente. Censirli è pericoloso' - geppy2911 : DI MAIO, VUOLE 'CENSIRE RACCOMANDATI RAI': MAGALLI 'È PERICOLOSO' 'IL 20% SONO INCAPACI! - geppy2911 : DI MAIO, VUOLE 'CENSIRE I RACCOMANDATI RAI': MAGALLI 'È PERICOLOSO' 'IL ... -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Dopo 70 anni trascorsi in, Giancarloconosce bene il servizio pubblico e, interpellato da Vanity Fair, ha espresso il suo pensiero sulla dichiarazione del ministro Luigi Di Maio, che ha proposto un "censimento" dei. "Sarebbe molto pericoloso", commenta, "Però se i dirigenti ammettessero di aver assunto un incapace dietro raccomandazione, sarebbe già un inizio". Di, dice, il servizio pubblico ne conta un buon 20 per cento, dai cameraman agli assistenti, dai redattori alle vallette. Lui stesso si è prestato suo malgrado alla pratica e ne racconta la dinamica.Si legge su Vanity Fair:La raccomandazione rispetta ossequiosamente la catena gerarchica. Il politico chiama il direttore o un'altra figura apicale, che chiama me. Con modi molto garbati, mi dice: "Guarda questo è bravo, vedi se puoi usarlo". Molti ...