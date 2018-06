: ??Immigrazione. Macron ha (ri)perso il controllo: 'I populisti in Europa come la lebbra'. Secondo Le Figaro il Presi… - masechi : ??Immigrazione. Macron ha (ri)perso il controllo: 'I populisti in Europa come la lebbra'. Secondo Le Figaro il Presi… - HuffPostItalia : 'I populisti sono come la lebbra, sono arrivati anche nei Paesi a noi vicini'. Un altro affondo di Macron contro l'… - faustofellini : RT @masechi: ??Immigrazione. Macron ha (ri)perso il controllo: 'I populisti in Europa come la lebbra'. Secondo Le Figaro il Presidente allud… -

Il presidente francesetorna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "" populista in Europa. "Li vedete crescereuna, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha detto nel suo intervento a Quimper. Il riferimento -per LeFigaro.fr- al rifiuto italiano di aprire i porti alle ong.(Di giovedì 21 giugno 2018)