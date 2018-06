Macron | nuovo attacco al Governo Italiano | Populisti come la lebbra

Macron : mano tesa a nuovo governo Italia : 22.32 Il presidente francese Macron è pronto "a tendere la mano al nuovo governo Italiano". Lo ha detto parlando a San Pietroburgo, dove è in visita. Macron si è detto intenzionato a proporre al governo Italiano di "continuare a operare insieme sulla sicurezza, l'immigrazione, nelle questioni geopolitiche e nell'approfondimento della zona euro". "L'Italia-ha sottolineatoè un membro importante dell'Ue e un alleato eminente.Vedremo cosa ...

Macron : "Mano tesa al nuovo governo italiano. Mai voluto dare lezioni all'Italia" : Il Presidente francese Emmanuel Macron, durante un'intervista rilasciata a BFM-TV nel corso del suo viaggio a San Pietroburgo, ha parlato dell'Italia e del governo che si sta formando con il Premier incaricato Giuseppe Conte che entro il weekend dovrebbe sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. L'inquilino dell'Eliseo ha detto:"Vogliamo tendere la mano al nuovo governo italiano" e ha aggiunto che non vede l'ora di collaborare ...

Macron : "Mai voluto dare lezioni all'Italia. Tendo la mano al nuovo governo" : "Non ho mai voluto dare lezioni all'Italia. Non l'ho mai fatto, così come non mi piace che si diano lezioni alla Francia": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nell'intervista rilasciata a BFM-TV a San Pietroburgo durante la visita in Russia dei giorni scorsi."L'Italia ha giustamente la sua legittima fierezza", ha aggiunto rispondendo alla domanda della giornalista che lo intervistava sulla Francia che ha l'abitudine di ...

Unicusano Ternana - Macron nuovo sponsor tecnico : L'Unicusano Ternana abbraccia la Macron. Il successo del Career Day organizzato dall' Università Niccolò Cusano è dato anche dalle aziende che erano presenti alla giornata formativa organizzata dall'...

Renzi esce dal Pd : nuovo partito nel 2019?/ ‘Modello-Macron’ per forza moderata anti populismo Lega-M5s : Renzi pronto ad uscire dal Pd per fondare nuovo partito nel 2019: un modello "alla Macron" per lanciare una forza antipopulista M5s-Lega. La provocazione di Minzolini e i possibili scenari(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:18:00 GMT)

Nucleare Iran - Macron in Usa da Trump : “Possibile lavorare a un nuovo accordo” : “Voglio un nuovo accordo con fondamenta solide”. Nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Emmanuel Macron, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è tornato a ribadire la propria volontà di non rinnovare l’intesa sul Nucleare Iraniano stretta nel 2015 da Barack Obama. Se Teheran minaccerà gli Usa in qualche modo, ha ribadito il tycoon, pagherà un prezzo come pochi Paesi hanno pagato. La risposta Iraniana è ...

Iran - Macron propone un nuovo accordo sul nucleare per tenere a bordo Trump : «Voglio un nuovo accordo con fondamenta solide» sul nucleare Iraniano, ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il presidente ...

Macron punta su Trump per 'rendere la Francia di nuovo grande' : E, mentre l'Unione Europea latita sul fronte delle grandi decisioni di politica estera, Macron strizza l'occhio a chi di nazionalismo se ne intende. Trump, dal canto suo, a dispetto della sua scarsa ...

Scegliere Macron non è la strada per costruire un nuovo centrosinistra : Ho letto Andrea Orlando sull'Huffington post, il suo mi pare un ragionamento serio e da non fare cadere. Il 4 marzo ha chiuso una fase storica che ha segnato la sconfitta del centrosinistra, della sinistra riformista e della sinistra radicale; di qui occorre partire.E' più che maturo il tempo di un confronto vero e di scelte nette e radicali. Il centrosinistra come lo abbiamo conosciuto non c'è più, la vocazione ...

Cantiere Europa - Merkel e Macron si incontrano tra le impalcature del nuovo castello di Berlino : Come l'Europa è un Cantiere in corso, così anche il nuovo castello di Berlino, teatro dell'incontro odierno tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. "Entro giugno abbiamo l'obiettivo di presentare una visione comune" per l'Europa, ha detto il presidente francese in conferenza stampa. "Abbiamo deciso che per il vertice di giugno avremmo affrontato grandi temi centrali", ha dichiarato ...