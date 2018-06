Macron al Governo Italiano : "Populisti come la lebbra" : Nella giornata in cui il Governo Lega-5 Stelle ha nuovamente chiuso i porti alle navi delle Ong, Emmanuel Macron è tornato ad alzare i toni parlando del Governo Italiano, pur senza citarlo direttamente. Durante un discorso pubblico a Quimper, il Presidente francese è tornato a parlare dei "populisti", paragonandoli alla lebbra: "Voi li vedete crescere come una lebbra un po' dappertutto in Europa, nei Paesi in cui non pensavamo fosse possibile ...

Migranti - garanzie Merkel per Conte ma è tensione governo-Macron : Roma, 21 giu. , askanews, Da un lato, la telefonata tra Giuseppe Conte e Angela Merkel che distende gli animi, dopo che ieri il presidente del Consiglio italiano aveva fatto filtrare che non avrebbe ...

Macron o Trump? Gli alleati giusti per l’Italia sono lontani dal nostro governo : Giuseppe è fantastico, ha detto Donald Trump, ricordando l’ultimo G7 e il suo primo incontro con il presidente del Consiglio Conte: “Sembra che ora essere duri con l’immigrazione paghi”, dice il presidente americano fornendo un endorsement al governo italiano e anche a se stesso, e comunque “i democ

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi: “Io tratto con i capi di governo, non con i ministri” Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l’asse […] L'articolo Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui ...

Aquarius - Prodi : “Intollerabili parole di Macron. Governo Conte? Con astuzia si occupa di temi non economici” : “Ribadisco il giusto e condiviso sdegno per le dichiarazioni francesi. Se il Governo francese intendeva unificare le forze politiche italiane su un punto, c’è proprio riuscito”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio dall’ex presidente del Consiglio. Romano Prodi, a proposito delle discusse dichiarazioni del presidente francese Macron e del suo partito En Marche sul caso Aquarius e sull’Italia. ...

Aquarius - Francia al Governo italiano : "Vomitevole". Palazzo Chigi : "Non accettiamo lezioni". Vertice Macron-Conte a rischio? : 22.14 - Rapporti tesi tra Italia e Francia sulla gestione dei flussi migratori in seguito al caso Aquarius, al punto che il Vertice italo-francese tra Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron, previsto per venerdì a Parigi, viene messo in forse, secondo Repubblica, da "ambienti di Palazzo Chigi". E se Francia e Spagna criticano aspramente la scelta del Governo italiano di non accogliere la nave Aquarius con a bordo 629 migranti in difficolta, è ...

**Governo : tensione Italia-Francia - a rischio vertice Conte-Macron** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – In bilico il vertice di venerdì a Parigi tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Per ora l’incontro resta confermato, ma c’è grande irritazione” per le parole arrivate da Parigi sul caso Aquarius, fanno sapere fonti governative, non escludendo che, da qui alle prossime ore, l’incontro possa persino saltare. L'articolo **Governo: ...

Aquarius - Macron : “Italia cinica e irresponsabile”. En Marche : “La posizione del governo Conte fa vomitare” : “Dall’Italia cinismo e irresponsabilità”. Il presidente francese Emmanuel Macron è intervenuto per condannare il comportamento del nostro Paese sul caso della nave Aquarius, che dopo la chiusura dei porti da parte del governo Conte è diretta verso la Spagna dove sarà accolta nel porto di Valencia. Il commento è stato riportato dal portavoce del governo Benjamin Griveaux. Il capo di Stato francese ha ricordato “la legge ...

Aquarius - il partito di Macron attacca il governo : “Posizione Italia immonda e vomitevole” : Il partito del presidente francese Emmanuel Macron attacca il governo Italiano sulla questione della nave Aquarius: "La linea del governo Italiano è vomitevole, trovo immondo fare bassezze politiche quando ci sono in gioco vite umane", afferma il portavoce de La Republique En Marche, Gabriel Attal.Continua a leggere

La strategia di Macron : patto con il governo Conte in chiave antitedesca : Quando nacque l’alleanza M5S-Lega, Emmanuel Macron reagì stizzito, definendole «forze paradossali su un progetto che non vedo». I timori scaturivano dai leghisti amici di Marine Le Pen, la sua arcinemica (e che, a sua volta, guarda ai grillini come alla peste). Con un premier come Giuseppe Conte, in quota pentastellata e un vago passato di sinistra...