M5S | commissioni | la riscossa degli ortodossi

Presidenze Commissioni : M5S e Lega si prendono tutto : Agli economisti anti-euro del Carroccio Bagnai e Borghi la guida della Bilancio e delle Finanze alla Camera e al Senato. Tra i pentastellati, elette Ruocco, Sarti e Catalfo. Ecco nel dettaglio tutte le nomine

Sciolto il nodo Commissioni di Camera e Senato : 8 vanno al M5S - 5 alla Lega : A Montecitorio 6 presidenze ai 5Stelle, una sola al Carroccio: la Commissione Bilancio con Claudio Borghi. A Palazzo Madama, Esteri e Bilancio ai pentastellati. Giustizia, Affari costituzionali, ...

Pd e Fratelli d'Italia litigano per il Copasir. M5S e Lega verso la quadra per le presidenze delle Commissioni : litigano le opposizioni, mentre Lega e M5s si dividono in parti uguali le presidenze delle Commissioni che da prassi spettano alla maggioranza. Quelle che invece dovrebbero andare a Pd, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Leu sono al centro di una contesa. Martedì mattina è prevista una riunione tra le forze di opposizione, dopo giorni di schermaglie tra Fratelli d'Italia da un lato e Pd e Forza Italia dall'altro. Alla fine il ...

Camera - Fico ai partiti : “Date i nomi per le commissioni”. Ma M5S e Lega prima devono nominare i sottosegretari : A oltre 3 mesi dalle elezioni politiche e a due e mezzo dall’insediamento del Parlamento le commissioni permanenti della Camera, fondamentali per il funzionamento effettivo dei lavori parlamentari, non ci saranno prima della fine di giugno. Il problema è tutto dei due partiti di maggioranza che prima di indicare i propri deputati devono trovare l’accordo per le nomine di decine tra viceministri e sottosegretari. Operazione complicata ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini : “In Parlamento maggioranza M5S-Lega. Via a commissioni per realizzare contratto” : Si sono incontrati nel day after dello stop al Governo M5s -Lega per decidere che l’alleanza tra le due forze politiche continuerà in Parlamento. Se l’esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il contratto siglato nei giorni scorsi. “Al Governo Mattarella ha ...

Governo : Di Maio - domani incontro capigruppo Lega-M5S per commissioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Parte il Governo ma nelle commissioni chi sarà la maggioranza e chi l’opposizione? Ci divertiremo, perchè visto che si sta stravolgendo l’assetto istituzionale quelli responsabili saremo noi. Se non ci fanno realizzare il contratto dal Governo lo realizziamo dal Parlamento”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine dell’incontro con Matteo Salvini. “domani si incontrano i ...

Regione Lazio - le larghe intese di Zingaretti : centrodestra e M5S fanno il pieno di poltrone nelle commissioni : Le larghe intese Zingarettiane nel Lazio portano tante poltrone ai partiti di centrodestra e al Movimento 5 Stelle, oltre a una commissione delicatissima come quella della Sanità nelle mani di Forza Italia. E così l’anatra zoppa che avrebbe dovuto condannare il rieletto governatore Nicola Zingaretti a una rapida sfiducia si sta via via trasformando in una gallina dalle uova d’oro per i consiglieri laziali. Con l’eccezione dei meloniani di ...