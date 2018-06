Luoghi da visitare in Sicilia partendo dall' aeroporto di Catania

Curiosità dal Bel Paese : 11 primati italiani e mondiali in altrettanti Luoghi da visitare : La piscina più profonda La piscina più profonda d'Italia e del mondo si chiama Y40 e si trova a Montegrotto , Padova, . È anche l'unica piscina per subaquei con acqua termale. Ha una profondità ...

I migliori 10 Luoghi da visitare in Europa nel 2018 secondo Lonely Planet (Italia al primo posto) : Anche per il 2018 Lonely Planet ha stilato la sua classifica "Best in Europe", ossia la lista delle 10 destinazioni più interessanti per organizzare un viaggio nel Vecchio Continente. Si tratta di una classifica periodicamente aggiornata in base alla vivibilità, all'autenticità, all'offerta culturale, artistica e gastronomica di ciascuna meta. Scopriamo insieme le destinazioni più belle d'Europa.1. Emilia Romagna, ...