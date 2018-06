L' ultima idea di Di Maio | Negozi chiusi la domenica | Consumatori e

L’ultima idea di Salvini : “Chiudere tutte le cartelle di Equitalia sotto i 100 mila euro” : La polemica sul censimento dei rom in Italia non si è ancora esaurita e Matteo Salvini lancia un’altra proposta destinata a far discutere. «Bisogna chiudere tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro» dice il vicepremier e ministro dell’Interno alla cerimonia del 244mo anniversario della Guardia di Finanza....

Udinese alla ricerca di esterni : ecco l’ultima idea per l’attacco : Udinese pronta a piazzare il primo colpo per l’attacco, il club della famiglia Pozzo sembra aver individuato l’esterno per rafforzare la rosa L’Udinese si muove sul mercato. Il club della famiglia Pozzo è alla ricerca di un esterno offensivo che possa dare profondità alla rosa e, secondo quanto rivelato da Skysport, la società sembrerebbe aver individuato l’uomo giusto. L’Udinese avrebbe infatti messo nel mirino ...

Keylor Navas è l'ultima idea del Napoli per la porta : Napoli - Tutto in un'area di rigore: sono sedici metri e cinquanta centimetri in lunghezza e quaranta metri e trentadue centimetri in larghezza, eppure dentro ci sta tutto un mondo , quello dei portieri, da osservare, analizzare, radiografare e poi scegliere. C'è un mercato, insomma, quelli dei numeri uno, che va scrutato con pazienza, senza lasciarsi travolgere dall'ansia,...

Bologna - l’ultima idea per il dopo-Verdi : Bologna prossimo a cedere Verdi al Napoli, Saputo ed il suo staff lavorano ad un sostituto di spessore per l’attaccante della Nazionale Il Bologna si appresta a completare la cessione di Verdi al Napoli, oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità. Il club emiliano è al lavoro per non depauperare la rosa, in attesa dell’arrivo del nuovo mister che sarà quasi certamente Pippo Inzaghi. Serve dunque un sostituto all’altezza per ...

Cristiano Ronaldo per Neymar - l'ultima clamorosa idea di mercato : In casa Real e Psg si pensa allo scambio fra campioni: Florentino Perez vuole il brasiliano e per raggiungerlo è pronto a sacrificare pure CR7

Juve-Lewandowski - è l'ultima idea. Morata in pole - Cavani sempre vivo : ... da qui alla fine del mercato, a Torino dovesse arrivare quell'offerta da 60-63 milioni che consentirebbe al Pipita di salutare il mondo bianconero. lewa - l'ultima idea è quella che conduce a Robert ...

Calciomercato Torino - Petrachi scatenato : un ritorno inatteso e l’ultima idea per l’attacco : Torino alle prese con le mosse di Calciomercato da mettere in atto per rafforzare la rosa a disposizione di mister Mazzarri: le ultime novità Il Torino si appresta a muovere i primi passi sul Calciomercato. Ieri vi abbiamo parlato dell’ipotesi per la difesa che portava al brasiliano Verissimo, oggi invece trapelano novità in merito ad altri nomi sul taccuino di Petrachi. Si fa un gran parlare infatti dell’ipotesi di ritorno in ...

Governo - ultima possibilità per M5s e Lega - Di Maio rilancia : ok a Savona - ma non al Mef - Salvini cauto : idea strana : Poi definisce "strana questa richiesta di spostamenti da un giorno all'altro, perché un ministro dell'Economia non sta simpatico alla Merkel o ai tedeschi. Valutiamo quanto possa essere utile agli ...

Calciomercato Torino - blitz per il centrocampo : l’ultima idea di Cairo : Calciomercato Torino – Dopo qualche giorno di riflessione il Torino è pronto a muoversi sul mercato e regalare i giusti rinforzi al tecnico Walter Mazzarri. Nelle ultime ore doppia mossa in entrata per difesa e per un trequartista, adesso blitz anche per il centrocampo. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la società granata che ha messo gli occhi su Aymen Barkok, centrocampista classe 1998 dell’Eintracht Francoforte. ...

Elon Musk e il Tripadvisor per i giornalisti/ L’ultima idea del visionario sudafricano : ce l'ha con i media : Elon Musk e il Tripadvisor per i giornalisti, L’ultima idea del visionario sudafricano: ce l'ha con i media. Secondo il manager di Tesla e di Paypal, servirebbe un sistema di valutazione(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 08:41:00 GMT)

L'ultima idea della Raggi : "Pecore come tosaerba" : Non solo la spazzatura. Con l'arrivo della bella stagione Roma è alle prese con un altro problema: l'erba alta e le infestanti che invadono parchi e aiuole della Capitale. E in Campidoglio stanno pensando a una soluzione alternativa e "non convenzionale": pecorelle e caprette che possano brucare i prati mantenendoli in ordine. Ad annunciarlo è Pinuccia Montanari, assessore comunale all'Ambiente, che in una diretta Facebook ha spiegato che ...

Roma - pecore per tosare l’erba dei parchi : l’ultima idea della giunta Raggi : L’annuncio dell’assessore all’Ambiente Montanari su Facebook: «C’è già l’esempio di Berlino». Coldiretti: «50mila pecore già pronte»

Migranti - l'ultima idea di Trump : minori trattenuti nelle basi militari : La lotta di Donald Trump all'immigrazione clandestina non conosce sosta. Ora è il turno dei minorenni, anche loro sotto la scure del presidente degli Stati Uniti.L'amministrazione americana ha appena partorito una nuova idea: bloccare i cosiddetti "baby-immigrati" e trasferirli nelle basi militari, in apposite strutture. Secondo il Washington Post, i minorenni entrati illegalmente negli Stati Uniti (in particolare dal confine con il Messico) e ...

[Il retroscena] Di Maio cambia idea sul professore e il governo non parte. Salvini si arrabbia e lancia ultimatum : E invece nulla: non poteva diventare premier uno che difende i vitalizi - bandiera del Movimento - in quanto garanti della libertà di fare politica. E poi no, non sarebbe stato possibile spiegare ...