Luigi Di Maio pensa alla chiusura dei negozi di domenica e nei festivi

Matteo Salvini - la crisi di nervi di Luigi Di Maio : così il leghista incassa e passa al voto : Se la stabilità del governo si dovesse basare solo sul sostegno popolare di cui gode in questo momento, i malumori per il sorpasso della Lega sul M5s sarebbero solo rumori di fondo. Quei borbottii ...

Luigi Di Maio - Paola Nugnes avverte il governo : 'Ora basta provocazioni che inaspriscono il clima' : Un monito a smetterla con provocazioni che inaspriscono il clima. Arriva dalla senatrice 5 stelle , Paola Nugnes , che su Facebook scrive un post che critica ancora una volta, implicitamente, il ...

Sondaggio Ixè - fiducia nei leader : Paolo Gentiloni davanti a Luigi Di Maio - il tracollo del capo politico M5s : Ogni giorno viene sfornato un Sondaggio che mette in luce i trionfi della Lega e di Matteo Salvini : il Carroccio vola alle stelle e addirittura, secondo SWG, supera il M5s , mentre il consenso ...

Stadio della Roma - Virginia Raggi : M5s - il piano dei fedelissimi di Luigi Di Maio per farla fuori : Mollare Virginia? I fedelissimi di Luigi Di Maio ci stanno pensando. Liberarsi della sindaca di Roma prima che trascini a fondo il movimento è diventata un'ipotesi da valutare, perché molto presto ...

Luigi Di Maio : 'Sul lavoro domenicale pronti a rivedere il decreto Monti' : Quando nel 2012 il governo Monti ha completamente liberalizzato il settore del commercio, abolendo tra l'altro le restrizioni sull'apertura domenicale e festiva dei negozi, il lavoro domenicale è ...

Luigi Di Maio e il lavoro di domenica/ “Potremmo rivedere il decreto Monti - va eliminato lo sfruttamento” : Luigi Di Maio e il lavoro di domenica: “Potremmo rivedere il decreto Monti, va eliminato lo sfruttamento”. Le parole del ministro del lavoro e dello sviluppo economico fuori dal Mise(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:16:00 GMT)

Luigi Di Maio vuole limitare le aperture domenicali e festive dei negozi : “No alle liberalizzazioni” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha promesso a un gruppo di lavoratori che provvederà a rivedere le liberalizzazioni degli orari commerciali e in particolare la normativa che regola le aperture festive e domenicali. “Le liberalizzazioni ad opera di Monti e del Pd ci hanno reso più poveri e hanno sfaldato le famiglie", dichiarò in campagna elettorale, schierandosi contro le liberalizzazioni di Monti.Continua a ...

Luigi Di Maio - la balla a Coffee Break : 'Nessuna tensione nel M5s' : Luigi Di Maio ci prova, ma non convince. Ospite di Coffee Break su La7 viene interpellato sui malumori che scuotono il M5s, che secondo molti retroscena di stampa è spaccato per due ragioni. La prima: ...

Pd attacca Luigi Di Maio su censimento raccomandati Rai e Pa : “Intimidazione - clima pericoloso” : Il Pd attacca Luigi Di Maio per la sua proposta di censire quelli che definisce i raccomandati all'interno della Rai e della pubblica amministrazione: "Ennesima gravissima intimidazione", afferma Michele Anzaldi. A cui fa eco Teresa Bellanova: "Vogliono schedare tutti. C'è un clima pericoloso, da caccia alle streghe".Continua a leggere

Luigi Di Maio : "Il censimento da fare è quello sui raccomandati in Rai" : "Ci sono altri censimenti politici da fare: il primo è quello dei raccomandati della Pa e tra questi anche quelli che ci sono in questa azienda, la Rai". Lo ha detto il vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio a Porta a Porta dove aggiunge: "Nessuna azione intimidatoria però se c'e governo del cambiamento dobbiamo ristabilire un po' di meritocrazia".L'affermazione di Di Maio non passa inosservata e provoca polemiche da parte del pd. ...

Virginia Raggi - la vendetta di Luigi Di Maio. Lei lo sputtana - il M5s si vendica : 'Così faranno cadere la sindaca' : Ha scaricato Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede , la sindaca Virginia Raggi , ma forse le sta per arrivare il conto. La valanga giudiziaria del caso stadio forse non la travolgerà sul piano delle ...

L’annuncio di Luigi Di Maio : “Censiremo i raccomandati in Rai e nella pubblica amministrazione” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio annuncia che la sua volontà è quella di censire i raccomandati all'interno della Rai e della pubblica amministrazione: "Dobbiamo cominciare a controllare, anche in Rai, e ristabilire il principio della meritocrazia”. Ma - assicura - "non è un'azione intimidatoria".Continua a leggere

Luigi Di Maio rincorre Matteo Salvini. Da Bruno Vespa : 'Censimento per i raccomandati - anche in Rai' : Nel braccio di ferro mediatico con Matteo Salvini , il 'collega' Luigi Di Maio esce a pezzi. Il vicepremier grillino replica alla proposta di 'Censimento per i rom' del leghista a Porta a porta , da ...

Censimento rom - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini : “Schedatura è incostituzionale” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepresidente Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini sulla questione del Censimento rom: "Qui nessuno ha in mente di fare schedature o censimenti su base etnica, che sarebbero peraltro incostituzionali. Ben vengano iniziative mirate a verificare l'accesso dei bambini ai servizi scolastici", afferma Conte.Continua a leggere