Louis Vuitton | debutta Virgil Abloh Paris Fashion Week | presentata la collezione | un

Gli accessori di Grace Coddington per Louis Vuitton : In occasione dell’ultima collezione Cruise di Louis Vuitton, presentata nella splendida cornice della Fondation Maeght di Saint-Paul-de-Vence, Nicolas Ghesquière ha messo in scena ben più di una sfilata. In un’atmosfera in cui ancora si respira l’arte del secondo dopoguerra, il direttore artistico della maison ha fatto dialogare tra loro tantissime forme d’arte diverse, dalla moda all’architettura, sino alla musica ...

'Emissary Forks at Perfection' : la Fondazione Louis Vuitton a Venezia ospita Ian Cheng e le sue simulazioni di mondi futuri : ... i visitatori sono portati a mettere in discussione le capacità di adattamento della mente e l'evoluzione umana di fronte alla diversità, alla casualità e all'imprevedibilità di un mondo in continuo ...

Louis Vuitton svela la collezione per Russia 2018 : Arriverà nei flagshipstore il 14 giugno, e vi rimarrà fino al mese di luglio, la nuova collezione che Louis Vuitton dedica a Russia 2018. Non una sola collezione in realtà, ma un omaggio a più riprese che la Maison dedica all’evento sportivo più atteso dell’anno. A cominciare dal nuovo travel case che gli artigiani dell’Atelier di Asnières hanno realizzato per custodire e trasportare il trofeo calcistico della FIFA World Cup ...

Louis Vuitton e FIFA World Cup Russia 2018 : tre progetti unici da un sodalizio d'eccezione : ... ha il fine di consolidare ulteriormente lo stretto legame tra il brand e le leggende, da oltre 160 anni: da reali, scrittori, esploratori alle più importanti competizioni sportive del mondo, Louis ...

Louis Vuitton : presentata la prima collezione di fragranze maschili : A volte basta chiudere gli occhi per essere trasportato dall'altra parte del mondo. Interiore, metaforico, immateriale: il viaggio non è una destinazione. E' uno spirito, un'essenza. Un movimento ...

Louis Vuitton : prima collezione di fragranze maschili : Si chiamano Les Parfums e sono ispirate al viaggio. Louis Vuitton presenta le sue fragranze maschili. Se il desiderio di ognuno è fuggire per avventurarsi verso terre sconosciute, allora Louis Vuitton, fin dal suo primo emblematico baule, ha accettato la sfida e promesso di accompagnare la curiosità dei viaggiatori nelle proprie esplorazioni. Il viaggio d’altra parte è un’impronta indelebile nella memoria, un’emozione che viene ...

Louis Vuitton punta sulle fragranze : in arrivo anche quelli da uomo : Cinque fragranze che spaziano da mood più eterei e leggeri a quelli più profondi e misteriosi e che saranno distribuite dal 31 maggio presso 250 selezionati negozi di Louis Vuitton in tutto il mondo. ...

Da Louis Vuitton ad Ikea : la sfida di Virgil Abloh - fondatore di Off-White : Sono interessato a continuare questo processo con una partnership importante con il brand', ha concluso quindi il creativo che, del resto, sta mostrando al mondo la sua versatilità con una lunga ...

Da Klein a Murakami - la mostra alla Fondation Louis Vuitton : Qual è il posto dell’uomo nell’universo, quali le sue relazioni con il mondo animale, con quello vegetale e con l’ambiente che ci circonda? A queste domande, mai così cruciali come oggi, cerca di dare risposta la mostra Au diapason du monde che accorpa una selezione di opere moderne e contemporanee allestite nelle numerose gallerie della Fondation Louis Vuitton di Parigi, ospitata dal 2014 nell’avveniristico edificio progettato dall’architetto ...

Fuorisalone 2018 - Milano invasa dai design victim. Dall’architettura celeste di Fornasetti alla casa futuristica di Louis Vuitton : La Statale si illumina d’immenso. E’ il fulcro del Fuori Salone, format di successo inventato negli anni ’90 da Gilda Boiardi, direttrice storica di Interni, il magazine di design che fa tendenza. E’ lei che nel cortile d’onore della Università fa gli onori di casa agli archistar: il filo conduttore di quest’anno è House in motion. E così lo studio d’architettura turco Tabanlioglu presenta un cubo fatto di bacchette metalliche, ...

Le sneakers da 4mila $ che celebrano Virgil Abloh da Louis Vuitton : Personalizzare sneakers per molti è un gioco, per alcuni è un lavoro, per altri come l’artista newyorkese Ceeze è un’opera d’arte a tutti gli effetti. La sua ultima creazione si chiama Off-Louis Air Jordan 1: un omaggio alla recente nomina dello stilista Virgil Abloh a direttore artistico delle collezioni uomo di Louis Vuitton. Le scarpe da basket Off-Louis Air Jordan 1 sono la sintesi di questo nuovo connubio stilistico. Il ...

Louis Vuitton : Francesca Amfitheatrof maître à penser per gioielli e orologi : ... con studi alla Central Saint Martins e globetrotter per vocazione - ha vissuto a Roma, Mosca, Londra e New York - Francesca Amfitheatrof è un cavallo di razza nel suo campo: è entrata nel mondo ...