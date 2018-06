‘L’ora di tuffarsi’ | l’iniziativa Rai per i giovani talenti dell’animazione

newsgo

: 'L'arte di tuffarsi': Rai Ragazzi indice un concorso per giovani animatori RAI RAGAZZI LANCIA BANDO PER I GIOVANI T… - afnewsinfo : 'L'arte di tuffarsi': Rai Ragazzi indice un concorso per giovani animatori RAI RAGAZZI LANCIA BANDO PER I GIOVANI T… - gianfrancogoria : 'L'arte di tuffarsi': Rai Ragazzi indice un concorso per giovani animatori RAI RAGAZZI LANCIA BANDO PER I GIOVANI T… - GiornalistiItal : La Rai cerca giovani talenti: “È l’ora di tuffarsi” - -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Indietro 21 giugno 2018 2018-06-21T17:51:32+00:00 ROMA – Per iautori di animazione con un’età compresa tra 18 e 26 anni, con progetto originale e inedito, arriva l’occasione per mettere alla prova le proprie idee e capacità. Rai Ragazzi lancia“L’ora di tuffarsi” rivolta agli studenti delle scuole di animazione o di audiovisivo, o … L'articolodiRai per iproviene da NewsGo.