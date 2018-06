L' ong Lifeline soccorre 300 migranti al largo della Libia | Salvini | La nave vada in

Salvini : 'Le navi ong mai più in Italia. Lifeline vada in Olanda' : 'Queste navi che ci sono nel Mediterraneo non fanno volontariato, aiutano il traffico di esseri umani. Questa Lifeline non ascolta la guardia costiera italiana, ostacola la guardia costiera libica, ...

Migranti - Salvini : «Altre due navi dalla Libia - non sbarcheranno in Italia». La ong Lifeline : «Fascista» : La ong Lifeline attacca il vicepremier, che ribatte: «A casa nostra comandiamo noi, la pacchia è strafinita». Altri 500 profughi in arrivo. La Cei: «L'Italia non resti sola»

Salvini : “Navi ong cerchino altri porti - pacchia strafinita” Insulti da Mission Lifeline : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – “Mentre la nave della Ong naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell’Olanda (Mission Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle coste della Libia, in attesa del loro carico di esseri umani abbandonati dagli scafisti. Sappiano questi signori che l’Italia non vuole più essere complice del business dell’immigrazione clandestina, e ...

