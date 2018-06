L’ombrellina di Rossi dice addio alla MotoGp per ‘colpa’ di Valentino | “stare accanto a

sportfair

: MotoGP, l’ombrellina di Valentino Rossi dice stop: “Ho chiuso con la pole del Mugello” - aziendexlavita : MotoGP, l’ombrellina di Valentino Rossi dice stop: “Ho chiuso con la pole del Mugello” - MotoriFanpage : È FINITA Erika Tiburzi, l'ombrellina del 'Dottore' ha detto ufficiale addio. Ecco cosa è successo:… - motogpnews24 : MotoGP, l’ombrellina di Valentino Rossi dice stop: “Ho chiuso con la pole del Mugello” -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Erica Tiburzi, ombrellina dial Mugello, ha deciso di smettere con la: l’avvenente modella spiega le motivazioni che l’hanno spinta a diregriglia di partenza Erica Tiburzi ha presenziato all’ultima pole position dial Mugello nelle vesti di ombrellina. La bellissima perugina ha deciso di concludere così la sua carriera da grid girl ed ha rinunciato al pmo appuntamento dia San Marino dove era stata convocata dYamaha. “Ho deciso di chiudere l’esperienza con la Moto GP in bellezza, – ha riferito Erica al sito Tuttoggi.info – in pole position con. Ho viaggiato per gli autodromi più belli del mondo finotappa del Mugello lo scorso 3 giugno. L’ultima della mia carriera. La Yamaha mi ha chiesto di lavorare anche in occasione del Gran Premio di San Marino che si disputerà a ...