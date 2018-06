Lo spread sale di nuovo | per i mercati è colpa di Bagnai e Borghi Gli economisti della

Pausa di riflessione per le banche. Risale lo spread : Teleborsa, - Rallenta il settore bancario di Piazza Affari, complice la risalita dello spread, con gli investitori che tornano a preoccuparsi per i conti pubblici italiani e per gli attriti tra l'...

Mercati in rosso. Piazza Affari fanalino di coda. Risale lo spread : Teleborsa, - I principali Mercati europei arrivano a fine mattinata ampliando i ribassi dopo aver perso smalto nel corso della sessione. A pesare sul sentiment degli investitori, i timori di ...

Borsa - torna incertezza - Milano -0 - 96% e lo spread risale a 230 : Roma, 21 giu. , askanews, torna l'incertezza sui mercati europei e a farne le spese è anche Milano, che dopo un avvio in rialzo a metà mattina cambia rotta e vede l'indice Ftse-Mib segnare un calo ...

ANSA, - ROMA, 18 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund torna sopra i 220 punti base, a quota 225, con il rendimento del decennale del Tesoro al 2,63%. 18 giugno 2018

spread sale a 250 punti dopo Bce - euro crolla sotto 1 - 18. Borse in calo : La Bce ha deciso di dimezzare gli acquisti di asset da ottobre e concluderli a fine dicembre. Borse riducono i ribassi, Milano azzera le perdite. Sul Ftse Mib bene Finecobank e Prysmian. Ferrari aggiorna ancora i massimi...

Btp più cari - il rendimento sale di oltre l'1% a tre anni. Ma lo spread cala : Anche le aste di mercoledì confermano il costo più caro del debito pubblico per l'Italia. Tassi si sono rilevati in deciso rialzo nelle aste di Btp a 3,7 e 30 anni. Sono stati assegnati in totale 5,63 ...

ANSA, - ROMA, 12 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund risale a 240 punti base, a 241, con il rendimento del decennale italiano in rialzo al 2,85%. 12 giugno 2018

Piazza Affari brinda : giù lo spread di 30 punti - il listino sale del 3 - 5% : Le Borse europee chiudono positive, con Milano in rally dopo l'intervista di domenica al Corriere della Sera del ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha rassicurato gli investitori sostenendo che non è in discussione l'uscita dall'euro e che il governo intende proseguire sulla strada della riduzione del debito. L'indice ...

Governo - come ci stiamo divertendo mentre sale lo spread : Ah, come ci stiamo divertendo. Dopo la telenovela della formazione del Governo, che abbiamo seguito con il fiato sospeso, è iniziato un altro tormentone: il Governo del Cambiamento. Complice l’arrivo dell’estate, che predispone all’intrattenimento, tutti si aspettano grandi cose: rimpatri di massa, dichiarazioni di guerra a Malta, per ora mancano le retate degli oppositori, come in Russia, ma solo perché non esistono, gli ...

spread sale a 270 : il rendimento decennale supera il 3% : 'L' incertezza politica italiana , relativa alle dichiarazioni sulle modalità di implementazione del contratto di governo, sta riproponendo una debolezza dei titoli italiani, con tassi in rialzo su ...

Banche in vendita : risale lo spread : Teleborsa, - Giornata da dimenticare per Piazza Affari che sembra voler terminare la settimana con un deciso ribasso rispetto alle altre borse europee. Il clima si era rasserenato dopo il voto di ...

