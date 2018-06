L' Italia va a tutta birra | ne consumiamo e produciamo sempre di più

Oggi è la Festa della musica - celebrazioni in tutta Italia : ROMA – Concerti gratuiti in programma dalle 16.00 alle 24.00. Migliaia di eventi per salutare l’arrivo dell’estate. Si celebra Oggi la Festa della musica. Oltre 40.000 musicisti invaderanno i luoghi più disparati delle città: cortili, strade, piazze, stazioni, musei, ambasciate, librerie, teatri, carceri e perfino ospedali. In totale 511 città e borghi Italiani e 41 […] L'articolo Oggi è la Festa della musica, celebrazioni in tutta Italia ...

Pedofilia online : 4 arresti e 18 indagati in tutta Italia | : L'operazione della Polizia postale di Milano è stata effettuata nell'ambito di un'indagine partita da una segnalazione dal Canada. Gli arrestati, uomini tra i 25 e i 60 anni, sono stati trovati in ...

Maturità : arrivano le tracce di Italiano in tutta Italia : Le prime prove scritte per oltre 500mila studenti: Giorgio Bassani, la Costituzione, la cooperazione internazionale con Alcide De Gasperi e Aldo Moro - Lo scrittore Giorgio Bassani è stato scelto per ...

Lasciano la figlia a dormire nella culla - quando tornano a controllarla gli cade il mondo addosso. Aveva solo 7 mesi : una vicenda atroce e purtroppo tutta Italiana : È il timore di ogni genitore: una fatalità in grado di realizzare il peggior incubo, la morte di un figlio. Non c’è dolore più grande nel raccontare una vicenda terribile e agghiacciante accaduta a Milano. Una neonata di 7 mesi è morta nella mattinata del 18 giugno dopo aver ingerito un piccolo tappo. La piccola è stata portata subito all’ospedale Buzzi, nella zona nord ovest della città, ma non c’è stato nulla da fare. La ...

Cercasi dottori Italiani : oltre 600 opportunità in tutta Europa : Mentre in Italia medici ed infermieri fanno fatica a trovare un posto di lavoro stabile, in Europa sono moltissime le opportunità per chi non si fa spaventare dalla...

Meteo - settimana di sole al mattino e temporali al pomeriggio : tempo capriccioso su tutta l'Italia : Sarà una settimana caratterizzata ancora dall'instabilità: in tutta Italia, sole al mattino e temporali al pomeriggio, con un peggioramento nel weekend, a partire da venerdì. Ma c'è una buona notizia: le temperature saranno più che gradevoli, con le massime che sfioreranno i 32 gradi e un caldo ancora sopportabile. L'estate vera, quindi, continua a farsi attendere. L'instabilità sarà dovuta ...

Bari - i clan infiltrati anche nell’associazione antiracket : 104 arresti in tutta Italia : L'operazione dei Ros dei carabinieri è frutto di una lunga e complessa indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari che ha ricostruito gli assetti organizzativi e le attività criminali dei clan "Mercante-Diomede" e "Capriati". Secondo gli inquirenti, infatti, i clan da tempo ormai avevano infiltrato il tessuto economico e sociale del capoluogo e della provincia.Continua a leggere

Giovani da tutta Italia per organizzare l'Arezzo Crowd Festival : Il comitato avrà il compito di organizzarlo in tutte le sue fasi fino alla scelta degli spettacoli che andranno in scena. Nato sui social, Facebook a Instagram, ha raggiunto in rete 13mila contatti e ...

Rosarium - l'app tutta Italiana per recitare il Rosario con Apple Watch - : "Adoro il fatto che i fedeli possano ritrovare la stessa sensazione ottenuta nel mondo reale in una forma digitale, in un modo così radicalmente semplice. Il team ha compreso con estrema attenzione ...

Bistecca Day - maxi grigliata a Mantova e in tutta Italia Coldiretti. Riscossa carne rossa che non fa male : Allevatori, consumatori, cuochi e nutrizionisti sono pronti ad accendere griglie, forni e spiedi con i tutor della carne..

Golf - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia. Una squadra tutta da scoprire. C’è anche Diana Luna! : anche il Golf è parte del programma dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Nella rassegna dedicata ai paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo verranno assegnate quattro medaglie d’oro: due per l’individuale, maschile e femminile, e due a squadre. Visto il periodo non ci sono chiaramente atleti di spicco, dal momento che, soprattutto per gli uomini, giugno è un mese fitto tra la disputa dello US Open e il cammino verso ...

Migranti - 18mila i minori soli : in Italia un terzo delle richieste d’asilo di tutta l’Ue : L'Atlante di Save The Children fotografa una situazione critica. Sono 18.300 i minori soli, più di un quarto risulta "irreperibile", mentre il resto vive soprattutto in strutture di prima e seconda accoglienza dove l'integrazione risulta difficile. Un fallimento la relocation in altri paesi europei: solo 222 i ricollocati.Continua a leggere

Stop finto bio - sequestri in tutta Italia : L'Aquila - sequestri in tutta Italia per 15 tonnellate di alimenti spacciati per biologici: dalle uova alla frutta al pesce. E' l'operazione condotta dal Reparto Speciale dei carabinieri per la tutela dell'agroalimentare, per arginare il fenomeno del falso bio, in modo da tutelare i produttori onesti e garantire che sulle tavole degli Italiani arrivi solo cibo sicuro. I Militari hanno verificato 45 aziende, scoprendo nelle ...

Martedì 26 giugno ci sarà uno sciopero dei benzinai di tutta Italia : Sia sulle strade convenzionali che sulle autostrade: protestano contro l'obbligo di emettere fatture elettroniche ai lavoratori autonomi, che per loro è anticipato The post Martedì 26 giugno ci sarà uno sciopero dei benzinai di tutta Italia appeared first on Il Post.