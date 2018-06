L' isolamento di Anders Breivik non è inumano Corte Strasburgo respinge

huffingtonpost

(Di giovedì 21 giugno 2018) Laeuropea dei diritti umani ha dichiarato "inammissibile" il ricorso presentato daBehring, l'autore della strage di Utoya, in Norvegia, con 77 morti. Condannato per il massacro compiuto nel 2011si era rivolto aaffermando che lo Stato norvegese stava violando i suoi diritti a causa delle condizioni di detenzione. Ladiafferma che "dall'esame del ricorso non ha rilevato alcuna violazione e ha quindi dichiarato lo stesso manifestamente infondato e irricevibile".Nel ricorso inviato alladi(Cedu) l'anno scorso, usando il nome Fjotolf Hansen, l'autore della strage di Utoya ha affermato che lo Stato norvegese viola i suoi diritti a non essere sottoposto a maltrattamenti e alla privacy sottoponendolo all', a perquisizioni, al controllo della corrispondenza e non curando la sua vulnerabilità ...