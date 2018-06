Lionel Messi | nuovi guai col fiscoNel mirino una società a PanamaAzioni ' opache' per

Mondiali 2018 - Argentina-Croazia : Lionel Messi e compagni sotto pressione. La Croazia sogna il colpaccio : Vigilia caldissima a Nizhny Novgorod e non per il meteo. Domani sera Argentina e Croazia scenderanno in campo per la seconda partita del gruppo D: la classifica fin qui sorride ai balcanici, che guardano i rivali dall’alto e che si avvicinano al big match in condizioni ideali, forti dei tre punti. La Nazionale di Jorge Sampaoli è invece obbligata a vincere, dopo il discusso pareggio contro l’Islanda: per la classifica, evitare la ...

Cristiano Ronaldo batte Lionel Messi 3-0 : la tripletta di CR7 - il rigore sbagliato dalla Pulce. Mondiali a due volti : Cristiano Ronaldo batte Lionel Messi per 3-0. Lo scontro diretto a distanza tra le due stelle più luminose dei Mondiali 2018 si è risolto con un verdetto chiaro, unanime, limpido e che non ammette appelli. Il fenomeno del Real Madrid ha letteralmente trascinato il suo Portogallo verso il pareggio contro la Spagna nel big match dell’intera fase a gironi della rassegna iridata, ha siglato una pregevole tripletta, ha sciorinato tutto il suo ...

DIRETTA/ Argentina Islanda (risultato finale 1-1) streaming video Mediaset : debutto da incubo per Lionel Messi : DIRETTA Argentina Islanda, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Prima giornata del gruppo D: ai Mondiali 2018 arriva l'esordio dell'Albiceleste

VIDEO Lionel Messi sbaglia il calcio di rigore in Argentina-Islanda! Che errore ai Mondiali - Halldorsson ipnotizza il fenomeno : Lionel Messi ha sbagliato un clamoroso calcio di rigore in Argentina-Islanda, match valido per i Mondiali 2018. La Pulce è andata al dischetto per cercare di concretizzare il penalty concesso per il fallo di Magnusson su Meza ma il fenomeno ha calciato molto male e Halldorsson ha parato benissimo: una ghiotta occasione sciupata perché l’Albiceleste sarebbe potuta andare sul 2-1. Di seguito il VIDEO del rigore sbagliato da Lionel Messi in ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Argentina ai raggi X. Lionel Messi guida un attacco atomico per provare ad alzare la coppa al cielo : Talento in abbondanza nel reparto offensivo e una vittoria sfumata in extremis da riscattare. L’Argentina si presenta ai Mondiali 2018 in Russia con la consapevolezza di disporre di un attacco atomico, con la presenza della stella dell’ultimo decennio e di una serie di bomber di razza. Ma la difesa non appare altrettanto solida e il ct Jorge Sampaoli avrà il compito di trovare gli equilibri che a lungo sono mancati durante il girone ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : le outsider. L’Argentina ha Lionel Messi - il Portogallo Cristiano Ronaldo. Occhio a Croazia - Inghilterra e Uruguay : Meno di dieci giorni all’inizio dei Mondiali di Russia 2018. La marcia di avvicinamento prosegue ed è tempo di analizzare le possibili outsider, ovvero le squadre che partono in seconda fila in un’ipotetica griglia di partenza ma che hanno le carte in regola per vincere. Un nome balza all’Occhio ed è quello dell’Argentina. La nazionale albiceleste si trova in una sorta di limbo: non è nel lotto delle quattro favorite ma è ...

Lionel Messi vince anche al Tribunale Ue : può registrare il suo marchio : Il campione argentino ha vinto la sua battaglia in Tribunale e potrà, molto presto, sfruttare al meglio il suo "brand". Messi è già al primo posto della classifica dei calciatori più ricchi al mondo , ...

