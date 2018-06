optimaitalia

: Ligabue a Taormina e Benevento per Made in Italy, tra importanti riconoscimenti e Nastri d’Argento… - OptiMagazine : Ligabue a Taormina e Benevento per Made in Italy, tra importanti riconoscimenti e Nastri d’Argento… - RobertaLuciani1 : RT @fandangoweb: Confermata la presenza di Luciano @ligabue il 30 giugno a Taormina ai @nastridargento Ligabue, che con #MadeInItaly ha ri… -

(Di giovedì 21 giugno 2018)nei prossimi giorni per ritirarelegati al suo terzo film,in.Il rocker di Correggio è tra i vincitori deid’Argento 2018 di. La pellicolain, verrà premiata il prossimo 30 giugno in una cerimonia attesa nel prestigioso Teatro Antico alla quale il Liga parteciperà.Non è l'unico riconoscimento per il film che vedere protagonisti Stefano Accorsi e Kasia Smutniak per raccontare l'Italia attraverso le vicende del personaggio principale, Riko., infatti, sarà anche aper ritirare i premi “Miglior film della stagione” e “Miglior regista della stagione” nell'ambito del Festival nazionale del cinema e della televisione.è atteso nella giornata inaugurale del 4 luglio prossimo, il Festival proseguirà fino al 9 luglio.Per quanto riguarda id'argento di ...