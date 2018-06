Lifeline soccorre quattrocento naufraghi

Migranti - nave Lifeline soccorre 300 migranti<br>Salvini : "Se ne vada in Olanda" : Archiviato il caso della nave Aquarius, un'altra nave di una Ong olandese ha soccorso in queste ore qualche centinaio di Migranti al largo della Libia - dalle 300 alle 400 persone, le operazioni sono ancora in corso e il bilancio è provvisorio - ed ha chiesto l'intervento della Guardia Costiera italiana.Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è corso a commentare su Facebook l'accaduto con una diretta che conferma un altro braccio di ferro ...

L'ong Lifeline soccorre 300 migranti al largo della Libia - Salvini : "La nave vada in Olanda". Toninelli : "Non rispetta le regole" : "Avete fatto un atto di forza non ascoltando la Guardia costiera italiana e libica? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda, fate il giro un po' largo". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini su facebook, in riferimento all'intervento di soccorso della nave della ong Lifeline. Le navi "di queste pseudo-ong non toccheranno più il suolo italiano", ha aggiunto. "Queste navi che ci sono nel Mediterraneo non fanno ...