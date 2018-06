Lieve crescita delle vendite di auto in Europa | FCA trainata da Jeep e Alfa

Auto - in Europa vendite in Lieve crescita : a maggio +0 - 6%. Unrae : 'Guidare transizione verso mobilità futura' : ROMA - Frena nel mese di maggio, dopo il balzo di aprile , +9,6%, il mercato europeo dell'Auto. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta , Islanda, Norvegia e...

KOF : previsioni di crescita riviste in Lieve ribasso nel 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sondaggi - Lega guadagna 11 punti e tallona M5s. Pd in Lieve crescita : Con la nascita del governo di cambiamento, la Lega guadagna 11 punti rispetto alle elezioni del 4 marzo e vola al 28,5%. Lo rivela un Sondaggio del Corriere della Sera, curato da Nando Pagnoncelli, che ha misurato l'apprezzamento nell'elettorato dei partiti. La fortissima crescita del Carroccio di Salvini, che sarebbe il secondo partito nel Paese, si accompagna a un leggero calo del Movimento 5 stelle che è a 30,1 punti percentuali, e una ...

Fabbisogno statale in Lieve crescita a maggio : Lo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aggiungendo che il Fabbisogno dei primi cinque mesi dell'anno si attesta invece a 37,96 miliardi, in riduzione di 4,028 miliardi rispetto a ...

Eurozona - massa monetaria M3 in Lieve crescita : Torna a crescere ad aprile la massa monetaria M3 della Zona Euro . Il tasso di crescita annuo si attesta al 3,9% , dopo il +3,7% del mese precedente ed il 4,3% di febbraio. Il dato, rilevato ...

Bce : Lieve moderazione crescita - più rischi da minaccia protezionismo(2) : (AdnKronos) – Gli indicatori delle indagini a livello mondiale rimangono in generale coerenti con un’espansione economica stabile. Tuttavia, sottolinea la Bce, gli annunci delle ultime settimane sull’imposizione di dazi costituiscono un rischio per la crescita a livello mondiale. Gli indicatori del commercio internazionale hanno fornito segnali contrastanti, ma nel complesso mostrano un rallentamento all’inizio ...

Bce : Lieve moderazione crescita - più rischi da minaccia protezionismo : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – crescita economica in lieve moderazione dopo diversi trimestri caratterizzati da una crescita più vigorosa del previsto. A segnalarla sono le informazioni che si sono rese disponibili dopo la riunione del Consiglio direttivo di inizio marzo. Un andamento, comunque, in linea con un’espansione dell’economia dell’area dell’euro solida e generalizzata. E’ quanto sottolinea la Bce nel ...

Giappone : ad aprile in Lieve crescita indice Economy Watchers’ : Roma, 10 mag. (AdnKronos/dpa) – Cresce lievemente ad aprile l’indice Economy Watchers’ Giapponese. Secondo i dati diffusi oggi dall’Ufficio di Gabinetto, l’indice che misura le valutazioni dei cittadini sull’economia è salito a 49 punti rispetto ai 48,9 del mese di marzo. La soglia tra un giudizio ottimista e uno pessimista è quella di 50 punti. L’outlook è migliorato a 50,1 punti dai 49,6 del mese ...

Italia - Lieve miglioramento stime crescita e debito per biennio... : Leggero aggiustamento al rialzo per le previsioni di crescita e parallelo ritocco all'ingiù su quelle di debito nell'arco del biennio per l'economia Italiana.

Citigroup : utili in crescita a $18 - 87 miliardi - in linea attese. Lieve rialzo per fatturato : Citigroup ha reso noto di aver concluso il primo trimestre dell'anno con utili in rialzo a $18,87 miliardi, in crescita rispetto ai $18,37 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso, e ...

Bankitalia : crescita prosegue - Lieve frenata Pil I trim +0 - 2% : Roma, 13 apr. , askanews, - Avvio di annata in lieve rallentamento della crescita economica nella Penisola. Secondo le stime della Banca d'Italia il Pil "sarebbe cresciuto nel primo trimestre attorno ...